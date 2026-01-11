İzmir-İstanbul Otoyolu'nda Zincirleme Kaza - Son Dakika
İzmir-İstanbul Otoyolu'nda Zincirleme Kaza

İzmir-İstanbul Otoyolu'nda Zincirleme Kaza
11.01.2026 19:04
12 aracın karıştığı kazada 1 ölü, 10 yaralı. Olay yerinde ekipler müdahalede bulundu.

İzmir- İstanbul Otoyolu'nda 12 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi de yaralandı.

Kaza, İzmir-İstanbul Otoyolu İstanbul istikameti Soğucak-Kuyualan arasında meydana geldi. 34 CLM 508 plakalı Fiat Transit marka, 34 FEK 898, 59 AGJ 682, 34 GDZ 892, 34 TM 7617 BMW, 10 TC 505 plakalı Audi marka, 34, GPH 649, 34 SB 4132 Fiat marka, 45 UM 500 Volva marka, 34 EEY 475, 34 DZR 762, 35 CEG 356 plakalı toplam 12 araç zincirleme trafik kazasına karıştı. Kaza ihbarı üzerine Balıkesir ve Savaştepe'den itfaiye, sağlık ve polis ekipleri ve çok sayıda ambulans kaza mahalline sevk edildi. İlk olarak bölgeye ulaşan Savaştepe Grup Amirliği ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Kazada A.D. hayatını kaybederken, yaralanan 10 kişi hastanelere sevk edildi. Trafik kazasında E.U'nun ağır, S.A., H.A. ve Y.U.'nun da hafif yaralandığı öğrenildi. Bazı yaralıların isimlerinin de E.D., A.U., R.K., Ü.D., C.Ü. ve İ.A. olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikatın sürdüğü açıklandı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

İstanbul, Güvenlik, 3-sayfa, İzmir, Kaza, Son Dakika

