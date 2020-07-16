İZMİR Otluk alanda korkutan yangın - Son Dakika

İZMİR Otluk alanda korkutan yangın

Otluk alanda korkutan yangınİZMİR'in Gaziemir ilçesinde, mahalle sakinlerinin kışlık odunlarını da depoladığı, otluk alanda çıkan yangında alevlerin çevredeki evlere doğru ilerlememesi paniğe neden oldu.

Otluk alanda korkutan yangın

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İZMİR'in Gaziemir ilçesinde, mahalle sakinlerinin kışlık odunlarını da depoladığı, otluk alanda çıkan yangında alevlerin çevredeki evlere doğru ilerlememesi paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri ve mahalle sakinleri sefer olarak alevleri güçlükle söndürdü.

Beyazevler mahallesi, 351 sokaktaki otluk alanda bugün saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Mahalleli tarafından kışlık odunların konulduğu öğrenilen alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında, alevler rüzgarın da etkisiyle birden büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, mahalleli de kendi imkanlarıyla alevlere müdahale etti. Gaziemir Belediyesi ekipleri de söndürme çalışmalarına destek verdi.

Alevlerin çevredeki evlere doğru ilerlemesi yürekleri ağza getirdi. Ancak itfaiyenin müdahalesi ile alevler, evlere ulaşmadan 1 saatlik çaba sonucu söndürüldü. Arazideki odunluklar ve içindekiler zarar gördü. Mahalle sakinleri, dün aynı bölgede yine bir yangın çıktığı söyledi.

'MİLLET AYA ÇIKIYOR, BİZ ODUN PEŞİNDEYİZ'

Daha önce aynı bölgede birçok kez yangın çıktığını belirten Abdullah Çarkçı (75), Burada gece gençler oturup sohbet eder. Dün de burası yandı. Söylenene göre bugün yine biri burayı yakmış. Gece 3 kez itfaiye geldi. Millet aya çıkıyor, bizim mahalle hala odun toplama peşinde. Tüm mahallenin odunu buradaydı dedi.

Tarlaya beton dökülmesi gerektiğini savunan Abdülkerim Süt (68), Burası birçok kez yandı. Bulunduğumuz yer oldukça hareketli olduğu için buraya beton dökülmesi gerekiyor. Yangın yüzünden evlerimiz gidecekti. Belediyenin çöp arabalarının parklardan topladığı odunlar buraya dökülüyor diye konuştu.

Gaziemir, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 16:05 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İZMİR Otluk alanda korkutan yangın - Son Dakika
YORUMLAR (1)
  • Halis güzel : Belediyeninde yol acmasiyla tahta cali cirpiya ek moloz atiklarinin toplandigi bu alanda cikan yangin in sorumluluğunu bazi mahallelliyle beraber belediyenin üstlenmesi gerekir. Diye düşünüyorum bu mahallede yasayan ve bu soylediklerime sahit olmus biri olaraktan belediyenin gerekli temizlik ve tedbiri almasi gerekiyor. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır

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