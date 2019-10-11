Bursa'nın İznik Gölü'ne 6 bin yayın balığı bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce (BSGM) yürütülen "Türkiye İç Sularını Balıklandırma Projesi" kapsamında üretilen 6 bin Avrupa yayın balığı (Silurus glanis), İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri tarafından getirilerek Orhangazi, Narlıca, Çakırca ve İznik sahillerinden göle salındı.

Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürü Serkan Erkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, 1981 yılında başlayan projeyle beraber üretim faaliyetlerinin devam ettiğini söyledi.

Ülke çapındaki göl, gölet, baraj gölü ve akarsu kaynaklarında balık popülasyonunu artırmak amacıyla çalışmaları sürdürdüklerini belirten Erkan, "2013 yılından itibaren yayın balığının kitlesel üretim çalışmalarına başladık. 6 yıllık sürede Burdur Gölhisar'dan anaç temini sonrası Ar-Ge çalışması tamamlandı. Bu yıl itibariyle kitlesel üretimle bir ilki başardık. Yaklaşık 20 bin adet Avrupa yayın balığını üretmeyi başardık." ifadelerini kullandı.

BSGM Kaynak Yönetimi ve Balıkçılık Yapıları Dairesi Başkanı Doç. Dr. Mahir Kanyılmaz da iç sularda balıklandırma çalışmasının Türkiye için son derece önemli olduğunun altını çizdi.

Giderek azalan balık kaynaklarının dışarıdan takviye edilmediği sürece bitme noktasına gelebileceğini vurgulayan Kanyılmaz, "Kırsalda yaşayan bir ekonomik kaynak azalmış olacak. Bakanlık olarak gençleri köyde tutmak, baba mesleğini sağlamak için ülke çapında balıklandırma yapıyoruz. Bu noktada yayın balığı önemli. Yayın balığı nesli sularımızda giderek tükenen bir tür haline geldi. 2010 yılında bin 200 ton civarındayken yılda avlanan miktar, 2017 yılında 360 tona düştü. Dolayısıyla yapmamız gereken kaynakların takviye edilmesidir." diye konuştu.