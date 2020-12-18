İznik'te hizmet kalitesi yeni araçlarla artıyor - Son Dakika

İznik'te hizmet kalitesi yeni araçlarla artıyor

18.12.2020 16:23
İznik'te hizmet kalitesi yeni araçlarla artıyor, System.String[]

İznik Belediyesi 2020 yılı içerisinde 8 yeni aracı bünyesine kattı.

İznik Belediyesi 2020 yılı içerisinde 8 yeni aracı bünyesine kattı.

İlçeye hizmet kalitesini artırmayı ana önceliği olarak gören İznik Belediyesi yeni hizmetleri kendi öz kaynaklarını kullanarak vatandaşlarına sunmaya devam ediyor. İznik Belediyesi 2020 yılı içerisinde 8 yeni aracı parkuruna kattı.

İznik Belediyesi hizmet binası bahçesinde araçları inceleyen Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta burada yaptığı konuşmada, "Vatandaşlarımıza sunduğumuz hizmet hızını ve kalitesini arttırmaya yönelik yaptığımız çalışmalar kapsamında 2020 yılında 8 yeni aracı bünyemize kattık. Bu araçlarımızın içerisinde Park ve Bahçeler Müdürlüğümüze ait bir adet çift kabin kasalı aracımız, Fen İşleri Müdürlüğümüze ait bir adet çift kabin kasalı aracımız, Temizlik İşleri Müdürlüğümüze ait üç çöp kamyonu ve bir adet süpürge, yine Fen İşleri Müdürlüğümüze ait bir adet paletli ekskavatör ve Veteriner İşlerimize ait bir adet hizmet aracı bulunuyor. Kurumsal kapasiteyi artırarak altyapıyı sağlamlaştırmak kaliteli hizmetin temel anahtarıdır. Bu sebeple İznik Belediyesi olarak hem araçları gençleştiriyor, hem de yeni araçlarla 7 merkez ve 39 taşra mahallemize hizmet götürüyoruz. Kendi öz kaynaklarımızı kullanarak tüm araçları satın alma çabası içerisindeyiz. İznik Belediyesi bünyesinde hiçbir kiralık araç bulunmamakta. Tüm araçlar belediyemizin kendi malıdır.Allah kazasız belasız kullanmayı nasip etsin.İlçemize ve hemşerilerimize hayırlı olsun" dedi. - BURSA

İznik'te hizmet kalitesi yeni araçlarla artıyor
İznik'te hizmet kalitesi yeni araçlarla artıyor

Kağan Mehmet Usta, İznik, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İznik'te hizmet kalitesi yeni araçlarla artıyor - Son Dakika


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