Son Dakika Haberleri: İznik'te trafik kazası
Son Dakika Güncel İznik'te trafik kazası

İznik'te trafik kazası

2 saat önce

Bursa'nın İznik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

İznik'te trafik kazası, System.String[]

Bursa'nın İznik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre saat Atatürk caddesinden merkez istikametine seyreden Serkan Yavuz (48) idaresindeki 16 RD 020 plakalı otomobil hızını alamayarak yolun kenarındaki tarlaya uçtu. Alkollü olduğu öğrenilen sürücü kendi imkanları ile araçtan çıktı.

Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi tarafından İznik devlet hastahanesine kaldırdı.


Polis kaza ile ilgili tahkikat başlattı.

Serkan Yavuz, Bursa, İznik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 02:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



75 kişiyi 13 milyon lira dolandıran Ponzi Arzu'nun mahkemesi ertelendi
21 yaşında, kendini ilk kez aynada gördü Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gözdağı: Teröristler verdiğimiz sürede gitmezse başlarını ezeriz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunlar Türk milletini tanımıyorlar ama tanıyacaklar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2019 16:55:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İznik'te trafik kazası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]