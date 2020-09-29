İznik'te uzaktan eğitime tablet desteği - Son Dakika

İznik Belediyesi, uzaktan eğitime tablet desteği verecek.

İznik Kaymakamı Recai Karal, Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, Kaymakam Adayı (Refiki) Muttalip Çetin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammed Asil, oda başkanları, sivil toplum örgütleri ve hemşeri dernek başkanları ile birlikte İzzet Peşte Su Sporları Kamp ve Eğitim Merkezinde bir araya geldi. Uzaktan eğitim konusunda ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet desteği hususunda destek kararı alındı.

İlk etapta yüz tablet hibe edeceklerini belirten Usta, "Oda başkanları, sivil toplum örgütleri, hemşeri dernekleri ile birlikte uzaktan eğitime tablet desteği hususunda karar aldık. İlçemizde ihtiyaç sahibi öğrencilerimize elimizden gelen desteği sağlayacağız. Bu hususta desteklerini esirgemeyen tüm kurum ve kuruluşlara, odalara, sivil toplum örgütlerine ve hemşehri derneklerimize teşekkür ederim" dedi. - BURSA