İZSU, Selçuk ilçesinde dere temizliği çalışmalarını sürdürüyor

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(İZMİR)- İZSU Genel Müdürlüğü ekipleri, taşkın tedbirleri kapsamında derelerde yürüttüğü temizlik çalışmalarına devam ediyor. Titizlikle yürütülen çalışmalar kapsamında Selçuk ilçesinde yer alan dere yataklarından bir yılda yaklaşık 17 bin ton atık malzeme çıkarıldı.

İZSU Genel Müdürlüğü, kış aylarında taşkın riskinin, yaz aylarında ise koku ve sinek gibi şikayetlerin önüne geçmek amacıyla düzenli olarak dere temizliği yapıyor. Bu kapsamda Selçuk ilçesinin 14 mahallesinden geçen Mezarlık, Görünmez, Abuhayat, Karıncalı, Derebent ve Yemişlik derelerinde İZSU ekiplerince yürütülen çalışmalar tamamlandı. İş makineleriyle desteklenen ve 25 kilometreye ulaşan dere temizliği çalışmalarıyla, dere yataklarından 17 bin ton atık malzeme çıkarıldı; derelerin hidrolik akışı sağlandı. İZSU ekipleri, olası bir taşkında çevredeki tarım arazileri için risk oluşturan Şirince Deresi'nde ise temizlik çalışmalarına devam ediyor.

DERE-YOL GEÇİŞLERİ YAPILDI

İZSU, Selçuk'un 8 mahallesinde şiddetli yağışlarda tıkanma riski taşıyan dere-yol geçişleri için de harekete geçti. Atatürk, Çamlık, Ondört Mayıs, Acarlar, Zeytinköy, Şirince, İsabey ve Gökçealan mahallelerinde tespit edilen 15 noktada yürütülen çalışmalarda, toplam 188 metrelik dere-yol geçişi imalatı yapıldı. Vatandaşların talepleri doğrultusunda ilerleyen çalışmalarla bölgenin aşırı yağışlara karşı direnci artırıldı.