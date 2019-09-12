Son Dakika Haberleri: Jandarma, geri dönüşüm malzemelerinden çocuklara oyun bahçesi yaptı
Son Dakika Güncel Haber

Jandarma, geri dönüşüm malzemelerinden çocuklara oyun bahçesi yaptı

1 saat önce

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde jandarma ekipleri, geri dönüşüm malzemelerinden çocuklara oyun bahçesi yaptı.

Jandarma, geri dönüşüm malzemelerinden çocuklara oyun bahçesi yaptı, System.String[]

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde jandarma ekipleri, geri dönüşüm malzemelerinden çocuklara oyun bahçesi yaptı.


Karakoçan'da, Milli Eğitim Müdürlüğüne ait Karakoçan Anaokulu oyun bahçesine, İl Jandarma Komutanlığı personeli tarafından, geri dönüşüm malzemelerinden oluşan çeşitli oyuncak ve oyun aletleri yapıldı. Geri dönüşüm malzemesi olarak kullanılan oto lastiklerinden yapılan, motosiklet, tahtaravalli, kardan adam, mantar, çiçek saksısı, kuğu gibi maket ve oyuncaklar, anaokulunun bahçesine yerleştirildi. Hazır hale gelen parkın açılışı yapılarak oyuncaklar, çocuklara sunuldu.


Sevinç içerisinde oyuncaklarını kullanmaya başlayan minikler, jandarma ekiplerine teşekkür etti. - ELAZIĞ

Karakoçan, Jandarma, Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 12:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ahmet Hakan için müşteki olarak yer aldığı davada zorla getirme kararı çıktı
Arjantin'de döviz satın alan herkes yeminli ifade verecek Son dakika: Devlet Bahçeli'den Bülent Arınç çıkışı: Kendisine olan saygımı yitirdim İzmir'de bazı özel okulların başörtülü öğretmen çalıştırmadığı iddia edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.9.2019 13:56:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Jandarma, geri dönüşüm malzemelerinden çocuklara oyun bahçesi yaptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]