Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü İstanbul'da kutlandı - Son Dakika
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Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü İstanbul'da kutlandı

14.06.2022 23:08
Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü İstanbul'da kutlandı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Huzur ve asayişimizin en büyük güvencelerinden olan jandarmamız, cennet vatanımız ve şanlı bayrağımızın nöbetini büyük bir aşk ve sadakatle tutuyor.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Huzur ve asayişimizin en büyük güvencelerinden olan jandarmamız, cennet vatanımız ve şanlı bayrağımızın nöbetini büyük bir aşk ve sadakatle tutuyor." dedi.

Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Jandarma Komando Balmumcu Kışlası'nda tören düzenlendi.

Törende konuşan Vali Yerlikaya, iki asra yakın zamandır varlığını milletine adayan Jandarma Teşkilatının her bir ferdinin, huzur ve güvenlik için gece gündüz demeden canla, başla görev yaptığını söyledi.

Tarih sahnesinde nice milletlerin var olduğunu ifade eden Yerlikaya, "Nice büyük medeniyetler inşa edildi. Binlerce yıllık tarihimizde, dilimizle, inancımızla, tarih şuurumuzla, vatan anlayışımızla... En köklü, en güçlü, en geniş coğrafyalarda hüküm süren, yüksek medeniyetler kuran, asil bir milletin temsilcileriyiz. 'Ben' yerine 'biz', 'bir' yerine 'biriz' anlayışının özü olan 'millet' kavramının en önemli şartı sevinçte, keder ve tasada 'birlik' ruhunu koruyabilmektir." diye konuştu.

Vali Yerlikaya, devletin asli görevinin kardeşliğe, bölünmez bütünlüğe, can ve mal güvenliğine halel getirmeden geleceğe umutla bakılmasını sağlamak, kamu güvenliği ve toplum huzurunu tehdit eden her türlü teşebbüse karşı koymak, vatanın her karışında kanun üstünlüğünü hakim kılmak olduğunu kaydetti.

Bu noktada, şehadet ve gazilik onuruyla taçlanmış, şanlı bir maziye sahip Jandarma Teşkilatının 183 yıldır, asayişten teröre geniş bir alanda kahramanca mücadelesiyle şer odaklarının korkulu rüyası, vatanın ve milletin yılmaz bekçisi olduğunu vurgulayan Yerlikaya, "Huzur ve asayişimizin en büyük güvencelerinden olan jandarmamız, cennet vatanımız ve şanlı bayrağımızın nöbetini büyük bir aşk ve sadakatle tutuyor." dedi.

"Jandarma Teşkilatı daima minnetle anılacak"

İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu da bağımsızlığın, vatan sevgisinin birlik ve beraberliğin ölümsüz abideleri olan şehitler ve kahraman gazileri Türk milletinin gönlünde sonsuza dek yaşatacağını belirterek şöyle devam etti:

"Bu anlamlı gün vesilesiyle Jandarma Teşkilatının ulaştığı bugünkü olumlu seviyede emek, gayretleri bulunan saygıdeğer komutanlara ve değerli mensuplarımıza müteşekkir olduğumuzu ifade etmek isterim. Bizlere bırakılan bu güçlü ve değerli mirastan dolayı Jandarma Teşkilatı daima minnetle anılacak. Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle başta Ulu Önder Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, milletimizin birlik ve beraberliği, vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve Cumhuriyetimizin temel niteliklerini muhafaza için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anar, Jandarma Teşkilatının fedakar personel ve ailelerine sağlık ve mutluluk dilerim."

Topcu, Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın onur, mutluluk ve heyecanı içinde olduğunu ifade ederek şunları kaydetti:

"Devletin halka açılan penceresi konumunda olan Jandarma Genel Komutanlığı, emniyet teşkilatımız ve diğer kurum ve kuruluşlarla tam bir uyum içinde görevlerini icra ederken yürürlükteki kanunları ve nizamları kendisine rehber almakta ve bağrından çıktığı milletinden aldığı destekle fedakarca görev yapmaktadır. Bizler bu azim ve inancımızı aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz ile ailelerinin vatan, millet ve bayrak için gösterdikleri fedakarlıklardan almaktayız."

Törene 1. Ordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, Jandarma Teşkilatı temsilcileri, şehit ve gazi aileleri katıldı.

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Jandarma Teşkilatının 183. Yılı coşkuyla kutlandı Jandarma Teşkilatının 183. Yılı coşkuyla kutlandı İSTANBUL-JANDARMA TEŞKİLATI'NIN 183. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜNDE ŞEHİTLER ANILDI İSTANBUL-JANDARMA TEŞKİLATI'NIN 183. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜNDE ŞEHİTLER ANILDI
Kaynak: AA

Ali Yerlikaya, İstanbul, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü İstanbul'da kutlandı - Son Dakika

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