Jandarmadan Biçerdöver Sürücülerine Eğitim - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Jandarmadan Biçerdöver Sürücülerine Eğitim

Jandarmadan Biçerdöver Sürücülerine Eğitim
29.01.2026 16:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir'de jandarma, biçerdöver sürücülerine hasat öncesi trafikte güvenlik ve önlemler hakkında bilgi verdi.

Kırşehir İl ve Çiçekdağı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, biçerdöver sahipleri ve sürücülerini bilgilendirdi.

Jandarma ekipleri, Çiçekdağı ilçesinde bulunan, mart ve nisan aylarından itibaren Çukurova ve Güneydoğu illerine hasat için giden biçerdöver sahipleri ve sürücüleriyle bir araya geldi.

"Hasat sezonu öncesi tedbirlerle, anız yangınını önle, emniyetli intikal sağla, gerekli önlemleri al" mottosuyla hareket eden jandarma ekipleri, biçerdöverlerin hasat bölgelerine gidip geri dönmeleri sırasında trafik kurallarına daha fazla hassasiyet göstermelerini istedi.

Birçerdöverlerin tarladan ana yola çıkarken veya kara yolunda seyir halindeyken çeşitli kazaların yaşandığını, bu nedenle sürücülerin çevre güvenliğini almaları gerektiği hatırlatıldı.

Sürücü hatalarından kaynaklanan kazaların azaltılması ve önlenmesi için hareket eden ekipler, genel trafik kuralları, asayişe müessir olayların engellenmesi ve dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgilendirmede bulundu.

Jandarma ekipleri, biçerdöver sahipleri ve sürücülerine yönelik eğitimlerin süreceğini bildirdi.

Kaynak: AA

Jandarma, Kırşehir, Güvenlik, Trafik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Jandarmadan Biçerdöver Sürücülerine Eğitim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsmini duyan aynı soruyu soruyor, hikayesi herkesi şaşırtıyor İsmini duyan aynı soruyu soruyor, hikayesi herkesi şaşırtıyor
Ülkesinden de tepki yağıyor Netanyahu için söyledikleri başına iş açtı Ülkesinden de tepki yağıyor! Netanyahu için söyledikleri başına iş açtı
Duruşma görüntüleri için harekete geçtiler Soruşturma başlatıldı Duruşma görüntüleri için harekete geçtiler! Soruşturma başlatıldı
Meloni, felaketi yaşayan bölgeyi havadan inceledi Meloni, felaketi yaşayan bölgeyi havadan inceledi
Erkek yolcunun hareketi, taksiciyi çileden çıkardı Erkek yolcunun hareketi, taksiciyi çileden çıkardı
Domenico Tedesco’dan sakatlık yanıtı Domenico Tedesco'dan sakatlık yanıtı

15:56
Gamze Özçelik “Duam, şükrüm“ dediği oğlunun fotoğrafını paylaştı
Gamze Özçelik "Duam, şükrüm" dediği oğlunun fotoğrafını paylaştı
15:49
Ertem Şener sevenlerini korkutan görüntüsü için sessizliğini bozdu
Ertem Şener sevenlerini korkutan görüntüsü için sessizliğini bozdu
15:20
ABD’ye karşı koyabilirler mi İşte ’’Eller tetikte bekliyoruz’’ diyen İran’ın askeri gücü
ABD'ye karşı koyabilirler mi? İşte ''Eller tetikte bekliyoruz'' diyen İran'ın askeri gücü
14:49
Altın için bomba tahmin: Rahatlıkla bu seviyeye çıkacak
Altın için bomba tahmin: Rahatlıkla bu seviyeye çıkacak
14:44
Korkulan oluyor Tahran savaş sığınakları kurmak için düğmeye bastı
Korkulan oluyor! Tahran savaş sığınakları kurmak için düğmeye bastı
14:38
Görüntü İstanbul’dan Kendisine yapılanlara dayanamayan genç kadın, camdan atladı
Görüntü İstanbul'dan! Kendisine yapılanlara dayanamayan genç kadın, camdan atladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2026 16:19:34. #7.11#
SON DAKİKA: Jandarmadan Biçerdöver Sürücülerine Eğitim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.