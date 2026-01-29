Jandarmadan Biçerdöver Sürücülerine Eğitim

Kırşehir İl ve Çiçekdağı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, biçerdöver sahipleri ve sürücülerini bilgilendirdi.

Jandarma ekipleri, Çiçekdağı ilçesinde bulunan, mart ve nisan aylarından itibaren Çukurova ve Güneydoğu illerine hasat için giden biçerdöver sahipleri ve sürücüleriyle bir araya geldi.

"Hasat sezonu öncesi tedbirlerle, anız yangınını önle, emniyetli intikal sağla, gerekli önlemleri al" mottosuyla hareket eden jandarma ekipleri, biçerdöverlerin hasat bölgelerine gidip geri dönmeleri sırasında trafik kurallarına daha fazla hassasiyet göstermelerini istedi.

Birçerdöverlerin tarladan ana yola çıkarken veya kara yolunda seyir halindeyken çeşitli kazaların yaşandığını, bu nedenle sürücülerin çevre güvenliğini almaları gerektiği hatırlatıldı.

Sürücü hatalarından kaynaklanan kazaların azaltılması ve önlenmesi için hareket eden ekipler, genel trafik kuralları, asayişe müessir olayların engellenmesi ve dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgilendirmede bulundu.

Jandarma ekipleri, biçerdöver sahipleri ve sürücülerine yönelik eğitimlerin süreceğini bildirdi.