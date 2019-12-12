Jandarmanın kovaladığı otomobilden poşetle uyuşturucu attılar - Son Dakika
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Jandarmanın kovaladığı otomobilden poşetle uyuşturucu attılar

6 saat önce

MERSİN'in Erdemli ilçesinde jandarma ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan şüphelilerin araçtan attığı poşet içerisinde çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.

Jandarmanın kovaladığı otomobilden poşetle uyuşturucu attılar, System.String[]

MERSİN'in Erdemli ilçesinde jandarma ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan şüphelilerin araçtan attığı poşet içerisinde çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı Kom Şube Müdürlüğü ve Kargıpınarı Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde satışı yapan kişilere yönelik çalışma başlatıldı. Ekipler, Erdemli İlçesi Çeşmeli Mahallesi'nde, şüphe üzerine takibe alınan bir aracı durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan şüpheliler, araç içerisinden yol kenarına bir poşet attı. Şüpheli araç ve içerisindeki 2 kişi, yapılan takip sonucunda yakalandı. Araçta yapılan aramada 4 gram skunk, yol kenarına atılan poşet içerisinde ise 83 ecstasy hap ele geçirildi.Olayla ilgili yakalanan 2 kişi de ifadeleri alındıktan sonra çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.


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Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 01:51 Kaynak: DHA
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