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Japon Büyükelçi Kazuhiro, Bartın'da temaslarda bulundu - Son Dakika

Japon Büyükelçi Kazuhiro, Bartın'da temaslarda bulundu

22.09.2021 16:48
Japon Büyükelçi Kazuhiro, Bartın'da temaslarda bulundu, System.String[]

Bartın'da, Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği Yerel Projeleri Hibe Programı kapsamında desteklenen Kadın Mesleki Eğitim ve Beceri Merkezi, Büyükelçi Suzuki Kazuhiro'nun katıldığı törenle açıldı.

Bartın'da, Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği Yerel Projeleri Hibe Programı kapsamında desteklenen Kadın Mesleki Eğitim ve Beceri Merkezi, Büyükelçi Suzuki Kazuhiro'nun katıldığı törenle açıldı.

Kazuhiro, Kozcağız beldesindeki merkezin açılış töreninde, Türkiye'de 2000 yılından bugüne kadar sağlık, kadın, eğitim gibi alanlarda 75 projeye yaklaşık 5 milyon 620 bin dolarlık hibe desteği sağlandığını söyledi.

Bartın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından Japonya hükümetine bölgede yaşayan kadınların çalışma hayatına atılabilmeleri için gerekli olan eğitim ortamını sağlayabilmelerini hedefleyen bir proje teklif edildiğini aktaran Kazuhiro, şöyle devam etti:

"Biz de bunu kabul ederek, kadınlar için mesleki eğitim merkezinin yenilenmesi ve kursların uygulanması için gerekli ekipmanların temini konusunda hibe desteği sağladık. Yenilenen eğitim merkezinde eğitim gören kadınların, geleneksel el sanatları ve yöresel yiyeceklerin üretimiyle ilgili beceriler kazanmaları ve bölgede özgürlüklerini kazanabilmeleri adına bir adım atmaları oldukça mutluluk vericidir. Ayrıca merkezi halihazırda yöresel yiyeceklerin üretimiyle ilgili kursların verildiğini duymak da beni çok mutlu etti. Sizlerin de iş birliğiyle önümüzde süreçte de birçok kadının bu merkezi kullanmaya devam etmesini ümit ediyorum. Bu projenin Japonya ile Türkiye arasında dostluk ilişkilerini daha da derinleştirmesini temenni ederim."

"Kadınlarımızın ekonomik hayata katılımlarını hedeflemekteyiz"

Bartın Valisi Sinan Güner de ekonomik kalkınmanın yolunun girişimcilikten geçtiğine işaret ederek, ülkedeki girişimciler ne kadar desteklenirse refah seviyesinin de o oranda yükseleceğini kaydetti.

Kadınların iş hayatına katılması ve bir adım daha öteye giderek istihdam sağlayan birer girişimci olmalarının, ülkenin ekonomik kalkınması için büyük önem arz ettiğini anlatan Güner, "Bu projemizle kadınlarımızın sertifikalı mesleki eğitimler alması, becerilerini geliştirmesi ve ekonomik hayata katılımlarını hedeflemekteyiz. Üreten kadınlar her alanda varlar ve koşullar ne olursa olsun üretmeye de devam ediyorlar. Kadın istihdamını ve kadın girişimciliğini artırmak, kadını güçlendirerek fırsat eşitliğinin sağlanmasına katkıda bulunmak, kadın statüsünün geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi projemizin amacını oluşturmaktadır. Bu itibarla proje, etki alanı içerisinde kırsal ekonomik kalkınmaya katkı sunacak, beraberinde farkındalık oluşturarak ilimizin farklı bölgelerinde de bu tür merkezlerin kurulmasına öncülük edecektir." diye konuştu.

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç ise kadınların, merkezde alacakları eğitimlerle kendilerini geliştireceğini, yeni fırsatlar elde edeceğini ve yeni iş imkanlarına kavuşacağını belirterek, "Bu sayede de hem ülke ekonomisine hem de aile ekonomisine katkıda bulunacaklardır." dedi.

Yöresel Gıda Ürünleri kursunu başarıyla tamamlayan kursiyerlere protokol üyeleri tarafından sertifikaları verilen törende, açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından merkez gezildi ve günün anısına fidan dikildi.

Büyükelçi Kazuhiro, daha sonra 11 Ağustos'daki selde Akörensöküler köyünde hayatını kaybeden Arife Ünal'ın (85) mezarını ziyaret ederek, çiçek bıraktı.

Mesleki Eğitim, Büyükelçi, Japonya, Bartın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Japon Büyükelçi Kazuhiro, Bartın'da temaslarda bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Japon Büyükelçi Kazuhiro, Bartın'da temaslarda bulundu - Son Dakika
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