Japonya-ABD İttifakı Tehlikede
Japonya-ABD İttifakı Tehlikede

27.01.2026 20:31
Başbakan Takaiçi, Tayvan'da olası bir saldırıda harekete geçilmezse ittifakın çökebileceğini belirtti.

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, Tayvan'da Japon ve ABD vatandaşlarına yönelik olası tahliye operasyonunda ABD birliklerine karşı düzenlenebilecek bir saldırıda harekete geçmezlerse, ülkesi ile ABD arasındaki ittifakın "çökeceğini" söyledi.

Japan Times gazetesinin haberine göre Takaiçi, 8 Şubat'ta yapılacak erken genel seçim öncesinde katıldığı tartışma programında, Tayvan'da yaşanabilecek muhtemel kriz senaryosu çerçevesinde Tokyo-Washington ittifakına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tayvan'da meydana gelebilecek acil bir durumda adada yaşayan Japon ve ABD vatandaşlarını tahliye etmeleri gerektiğini belirten Takaiçi, bunun için ABD ile ortak operasyon yürütebilecekleri ihtimaline işaret etti.

Takaiçi, operasyon kapsamında ABD ordusunun saldırıya uğraması ve Japonya'nın harekete geçmeyip geri çekilmesi durumunda iki ülke arasındaki ittifakın çökeceğini dile getirdi.

Ayrıca Takaiçi, mevcut yasal çerçeve içinde "gelişen durumu" kapsamlı bir şekilde değerlendirmeleri ve buna göre tepki vermeleri gerektiğinin altını çizdi.

Çin ile Japonya arasında gerginlik

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin, 7 Kasım 2025'te Japon Parlamentosu Diet'teki oturumda, Tayvan Boğazı'na yönelik müdahaleyi "ülkesinin varlığını tehdit eden durum" olarak değerlendireceğine ve askeri güç kullanabileceğine ilişkin sözleri, bölgeyi topraklarının parçası gören Çin'in tepkisine yol açmıştı.

Takaiçi'nin sözleriyle ilk kez bir Japonya başbakanı, Tayvan'ın işgali halinde Japonya'nın askeri güç kullanacağına ilişkin açık beyanda bulunarak, ülkenin bu konuda benimsediği "stratejik belirsizlik" politikasından farklı tavır sergilemişti.

Japon Başbakan, tepkiler üzerine Tayvan'a ilişkin sözlerinin varsayımsal olduğunu, gelecekte bu tür yorumlardan kaçınacağını belirtmiş ancak sözlerini geri almayı reddetmişti.

Kaynak: AA

