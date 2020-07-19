Japonya'da başlayan yol arkadaşlığı Türkiye'de devam ediyor - Son Dakika

JAPONYA'da 10 ay önce tanışan Fransız Lys Rattoray (26) ile Tolga Tevke'nin (28) yol arkadaşlığı, Türkiye'de de devam ediyor. İki arkadaş, pandemi sonrası Türkiye'de buluşarak, bisikletleriyle Türkiye turuna devam ediyor.

Fransız seramik sanatçısı Lys Rattoray ile sivil havacılık mezunu Antalyalı Tolga Tevke yaklaşık 10 ay önce Japonya'da gönüllülerin çalıştığı bir çiftlikte tanıştı. Tolga Tevke, bisikletiyle dünya turunda, Lys Rattoray ise gezmek için geldiği Japonya'da ücretsiz çalışıyordu. 3 ay Japonya'da birlikte çalışan ikili, sonra tekrar Kamboçya'da buluştu. Daha sonra bir bisiklet de Lys Rattoray'a satın alan ikili, 3 ay boyunca Kamboçya, Tayland ve Myanmar'ı gezdi. Ancak koronavirüs nedeniyle Tolga Tevke Türkiye'ye döndü. Fransız arkadaşı ise Tayland'da mahsur kaldı.

GECELERİ ÇADIRDA GEÇİRİYORLAR

Lys Rattoray, sınırların açılmasıyla 15 gün önce Tayland'dan Antalya'ya geldi. İki arkadaş, 10 gün Antalya'da birlikte kaldıktan sonra bisikletleriyle İstanbul 'a kadar sürecek bir yolculuğa başladı. Yolculuklarının beşinci gününde Demre 'ye gelen ikili, Türkiye'de 1,5 ay kalarak 1500 kilometre yol yapmayı planlıyor. Geceleri çadırda kalan Rattoray ve Tevke, yemeklerini de kendileri yapıyor.

'GÜNDE 30-40 KM ARASI YOL ALIYORUZ'

Tolga Tevke, "Ben Avrupa, Asya, Amerika ve Afrika kıtalarında bisikletimle 35 bin kilometre yol yaparak 55 ülke gezdim. Japonya'da yaşamım Lys Rattoray'la kesişti. O uçakla gelmişti. Sonra Kamboçya'da ona da bir bisiklet alarak ortak yolculuk yapmaya, geleceğimizi birlikte şekillendirmeye karar verdik. Koronavirüs bizi 3 ay ayırdı. Türkiye'de tekrar buluştuk. Günde 30- 40 kilometre arası yol alıyoruz. Geceleri çadırda kalıyoruz. Yolculuğumuz sorunsuz başladı. 1,5 ay sonra onun Fransa'ya gitmesi gerek. Tekrar Fransa'da buluşup, yolculuğumuza devam edeceğiz. İkimizin de bir amacı var; Dünyayı, farklı ülkeleri, farklı kültürleri tanımak. Antalya'dan başlayarak İstanbul'a kadar tüm sahilleri, antik kentleri, insanları tanıtacağım. Ben de tanıyacağım. Türkiye'yi çok sevdi arkadaşım" dedi.