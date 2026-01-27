Japonya'da Erken Seçim Kampanyası Başladı - Son Dakika
Japonya'da Erken Seçim Kampanyası Başladı

27.01.2026 23:31
Japonya Temsilciler Meclisi, 8 Şubat'ta yapılacak erken seçim için kampanya sürecine girdi.

Japonya parlamentosu Diet'in alt kanadı Temsilciler Meclisinin feshedilmesinin ardından 8 Şubat'ta yapılacak erken genel seçimler öncesinde kampanya süreci başladı.

Kyodo News'in haberine göre, Japonya parlamentosu Diet'in alt kanadı Temsilciler Meclisinin feshedilmesinin ardından 8 Şubat'ta yapılacak erken genel seçimler kapsamında kampanyalar başlatıldı.

Seçim kampanyasında, uzun süredir devam eden enflasyon nedeniyle gıda ürünlerindeki tüketim vergisinin askıya alınması ya da kaldırılması önerileri ile bu adımların finansmanının nasıl sağlanacağı ve ne zaman hayata geçirileceğine ilişkin soru işaretleri öne çıkıyor.

Kampanyanın diğer başlıkları arasında Japonya'nın maliye politikaları, Çin ve "en yakın güvenlik müttefiki" olarak nitelendirilen ABD ile ilişkiler ve evli çiftler için ayrı soyadı uygulamasının isteğe bağlı hale getirilip getirilmeyeceği yer alıyor.

Başbakan Takaiçi'nin seçmenlerden "yeniden yetki" talebi

İktidardaki Liberal Demokrat Parti'nin (LDP) lideri ve Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, LDP'nin koalisyon kurduğu Nippon Ishin (JIP) ile birlikte ekonomi ve güvenlik politikalarını sürdürmek için seçmenlerden yeniden yetki talep ediyor.

Takaiçi, JIP lideri Yoşimura Hirofumi ve Fumitake Fujita ile yaptığı konuşmada, alt meclisin kontrolünü elinde tutma hedefi başarısız olursa başbakanlıktan istifa etme sözünü yineleyerek, "Bu istikrarsız durumda politikalarımızı cesurca ilerletemeyiz." dedi.

Merkezci Reform İttifakı Noda Yoşihiko ise Aomori eyaletine bağlı Hirosaki kentinde yaptığı konuşmada, enflasyondan etkilenen hanelere yardımcı olmak amacıyla sonbaharda gıda ürünlerindeki tüketim vergisini kalıcı olarak kaldırma sözü verdi.

Temsilciler Meclisindeki 465 sandalye için yarışılacak

12 gün sürecek kampanya döneminde, Takaiçi'nin göreve gelmesinin ardından yapılacak ilk genel seçimde, Temsilciler Meclisindeki 465 sandalye için toplam 1285 aday yarışıyor.

LDP liderliğindeki iktidar bloğu, Meclisin feshedilmesinden önce sahip olduğu 233 sandalyelik çoğunluğu daha da geliştirmeyi hedefliyor.

Anayasal Demokrat Parti (CDP) lideri ve 2011-2012 dönemi Başbakanı Noda Yoşihiko ise Komeito partisi ile ortaklık kurarak, "Merkezci Reform İttifakı" adı altında iktidar bloğuna karşı yarışıyor.

Meclisin feshedilmesinden önce LDP'nin 199, JIP'nin 34, Merkezci Reform İttifakı'nın 172 sandalyesi bulunuyordu.

Görece yüksek kamuoyu desteğine rağmen, Takaiçi hükümeti, Danışmanlar Meclisinde çoğunluğa sahip olmaması nedeniyle yasaların geçmesi için muhalefetin desteğine ihtiyaç duyuyor.

Japonya Anayasası'na göre, Temsilciler Meclisi üyelerinin görev süresi 4 yıl olsa da Meclisin feshedilmesi halinde erken seçim yapılabiliyor.

Japonya'nın erken seçim kararı

Başbakan Takaiçi Sanae, Temsilciler Meclisinin, erken yapılması planlanan genel seçimler için 23 Ocak'ta feshedileceğini duyurmuştu.

İktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) içindeki liderlik değişiminin ardından göreve gelen Takaiçi, erken seçimi, başbakanlığı için halktan güvenoyu alma açısından gerekli gördüğünü belirtmişti.

Japonya'nın ilk kadın başbakanı olarak Ekim 2025'te göreve başlayan Takaiçi, söz konusu erken seçim kararıyla "başbakanlık görevini riske atacağını ve bu görevde kalıp kalmaması konusunda seçmenlerin kararını arayacağını" ifade etmişti.

Temsilciler Meclisi, 23 Ocak'ta yapılan yeni yasama döneminin ilk oturumunda kendini feshetmişti.

Normal şartlarda görev süresi 2028'e kadar devam edecek olan Meclisin feshi, 8 Şubat'ta yapılması planlanan erken genel seçim sürecini başlatmıştı.

Kaynak: AA

Japonya, Ekonomi, Güncel

