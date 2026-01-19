Japonya'da Erken Seçim Süreci Başladı - Son Dakika
Japonya'da Erken Seçim Süreci Başladı

19.01.2026 13:47
Başbakan Takaichi, erken seçim tarihlerini açıkladı; seçim kampanyası 27 Ocak'ta başlayacak.

Japonya Başbakanı Sanae Takaichi, Cuma günü Temsilciler Meclisi'ni (Alt Meclis) feshederek erken seçim sürecini başlatacağını duyurarak, "Seçim kampanyası dönemi 27 Ocak'ta başlayacak ve seçim 8 Şubat'ta yapılacak" dedi.

Ekim ayında Japonya'nın ilk kadın Başbakanı Sanae Takaichi'den dikkat çeken bir hamle geldi. Japon Başbakan Takaichi, bugün yaptığı açıklamada erken seçim kararı aldığını duyurdu. Kendisinin Liberal Demokrat Parti'deki (LDP) lider değişikliği sonucunda başbakan olduğunu ve Japonya Inovasyon Partisi (JIP) ile yeni bir koalisyon hükümeti kurduğunu hatırlatan Takaichi, "Bu kapsamda uygulayacağımız politikaların çoğu, LDP'nin son Temsilciler Meclisi seçimlerindeki kampanya vaatleri arasında yer almamıştı" dedi.

Bu yüzden erken seçim yoluyla halkın onayını almak istediğini vurgulayan Sanae Takaichi, "Halkın, ülkenin yönetimini bana emanet edip etmeyeceğine doğrudan karar vermesini istiyorum" diye konuştu.

"Seçim kampanyası dönemi 27 Ocak'ta başlayacak"

Ekim ayında göreve gelmesinden bu yana yeni hükümetin sandıkta halk tarafından onaylanmasını istediğini söyleyen Başbakan Sanae Takaichi, "Demokratik bir ulusun liderinin önemli politika değişikliklerini doğrudan halka sunması ve bunların doğru mu yanlış mı olduğuna karar vermelerini istemesi önemli bir sorumluluktur" ifadelerini kullandı.

Bu nedenle Cuma günü Temsilciler Meclisi'ni feshederek seçim sürecini başlatacağını duyuran Takaichi, "Seçim kampanyası dönemi 27 Ocak'ta başlayacak ve seçim 8 Şubat'ta yapılacak" şeklinde konuştu. Takaichi, seçimlerin "demokrasinin temeli" olduğunu da sözlerine ekledi.

Takaichi LDP'nin ilk kadın lideri seçilmişti

Önceki Japonya Başbakanı ve LDP Genel Başkanı Shigeru Ishiba'nın iktidar partisine yönelik kamuoyu desteğinin düşüşünü gerekçe göstererek istifa kararı almasının ardından, LDP yeni liderini belirlemek üzere 4 Ekim'de sandık başına gitmişti. İlk turda hiçbir adayın salt oy çoğunluğuna ulaşamaması nedeniyle, dönemin Tarım Bakanı Shinjiro Koizumi ve eski İçişleri Bakanı Sanae Takaichi en güçlü adaylar olarak ikinci tura kalmıştı. İkinci turda 185 oy alan Takaichi, 156 oy alan Koizumi'yi mağlup ederek LDP'nin ilk kadın lideri olmuştu.

LDP koalisyon ortağını değiştirmişti

Takaichi'nin mecliste başbakan olarak seçilmesine kesin gözüyle bakılırken, LDP'nin iktidar ortağı Komeito'nun siyasi bağışlara yönelik şeffaflık taleplerinin karşılanmamasını gerekçe göstererek 26 yıllık koalisyondan çekilme kararı alması sürpriz olarak karşılanmıştı. Gelişmenin ardından diğer partilerden destek arayışına giren Sanae Takaichi, JIP ile koalisyon anlaşmasına varmıştı. Ulusal Meclis'te yapılan oylamada 104. Japonya başbakanı seçilen Takaichi, ülkenin ilk kadın lideri olarak tarihe geçmişti.

Erken seçim iddiaları kamuoyuna yansımıştı

Son günlerde Takaichi'nin erken seçim kararı aldığına dair haberler kamuoyuna yansırken, Takaichi'nin kendisine yönelik mevcut kamuoyu desteğini avantaja çevirerek meclisteki çoğunluğu yeniden elde etmeyi amaçladığı iddia edilmişti. - TOKYO

Kaynak: İHA

Politika, Japonya, Son Dakika

