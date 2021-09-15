Japonya'da iktidar partisinin lider adayı Kişida'dan Çin'e karşı "aynı fikirdeki demokrasilerle" çalışacağı sözü Açıklaması - Son Dakika

Japonya'da iktidar partisi liderliğine aday eski Dışişleri Bakanı Kişida Fumio, Çin'in bölgede artan faaliyetleri karşısında "aynı fikirdeki demokrasilerle" çalışacağı sözünü verdi.

Eski Bakan Kişida, uygulamayı planladığı dış politika eksenine dair düzenlediği basın toplantısında, "Ülkemizi çevreleyen güvenlik ortamı giderek artan oranda şiddetleniyor" dedi.

Kişida ülkesinin, demokratik ve demokratik olmayan ülkeler arasında "değerlerin uluslararası çatışmasında ön safta" olduğunu savunan Kişida, Çin'in bölgede artan etkisi karşısında ABD dahil "aynı fikirdeki demokrasilerle" çalışacağı sözünü verdi.

Seçilmesi halinde Kişida, Çin'in "insan hakları ihlallerini" araştırmak üzere "Başbakan'a bağlı özel bir danışman" atayacağını söyledi.

Kişida bu yeni danışmanın, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Müslüman Uygurlara ve Hong Kong'da demokrasi yanlısı hareketlere yönelik insan hakları ihlallerini araştıracağını kaydetti.

Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı Senkaku Adaları'nın korunması konusuna değinen Kişida, Japonya sahil güvenliğinin, bu sahada Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleriyle (MSDF) ile yakından çalışması gerektiğini belirtti.

Kişida Fumio, Japonya-ABD ittifakı ile Tokyo'nun Avrupa, Avustralya, Hindistan ve "ortak temel değerlere sahip" ülkelerle stratejik ilişkilerini güçlendirme sözünü verdi.

Kişida, Çin donanmasının bölgedeki tehditkar faaliyetlerine ve Kuzey Kore'nin yükselen füze tehditlerine karşı Japonya'nın savunma bütçesini artıracağını açıkladı.

Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarın sağlanmasının önemini vurgulayan Kişida, Çin'e ait "Kuşak ve Yol" projesinin ise " Asya, Avrupa ve Afrika'da altyapı ve ticareti geliştireceği" yorumunda bulundu.

Komşusu ve en büyük ticari partneri olarak bilinen Çin ile diyaloğun sürdürülmesi gerektiğini de kaydeden Kişida, "Çin, küresel güç statüsüne uygun şekilde hareket etmeli ve bu statüsüne karşılık gelecek şekilde sorumluluk üstlenmeli." ifadesini kullandı.