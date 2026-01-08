Jardel'den Icardi'ye Övgü

Türk futbolunun ve Galatasaray'ın unutulmaz golcüsü Mario Jardel, Mauro Icardi'ye övgüler yağdırdı.

Spor ve sanat dünyasından isimleri yeşil sahada buluşturacak Golazo Cup Türkiye organizasyonu için İstanbul'da bulunan Jardel, "ligde en çok etkilendiği" ismin Arjantinli golcü olduğunu ifade etti.

"Süper Lig'de en çok etkilendiği efsane kim?" sorusunu cevaplayan Jardel, Icardi'nin performansını hayranlıkla takip ettiğini ve Arjantinli yıldızın "ligin kalitesini başka bir seviyeye taşıdığını" vurguladı.