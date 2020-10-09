Joachim Löw, Efecan Karaca'nın performansına hayran kaldı - Son Dakika

Joachim Löw, Efecan Karaca'nın performansına hayran kaldı

09.10.2020 09:21

Almanya'yla deplasmanda 3-3 berabere kaldığımız maça Efecan Karaca damga vurdu. Attığı gol kadar Alman savunmasına her topla buluşmasında zor anlar yaşatan oyuncuyu Joachim Löw de çok beğendi.

Almanya'yla deplasmanda 3-3 berabere kaldığımız tarihi gecede gündem Efecan Karaca'ydı. Maçtan sonraki gün bile Alanyasporlu yıldızın performansı ve hikayesi çok konuşuldu. 2. Lig'den bu yana turuncu-yeşilli formayı giyen, Şenol Güneş döneminde A Milli Takım'a kadar yükselmeyi başaran ve Almanlara karşı kariyerinde ikinci kez 11'de Ay-Yıldızlı formayı sırtına geçiren 31 yaşındaki Efecan, ortaya koyduğu performansla herkesi mest etti.

"İYİ BİR YETENEK ÇIKARMIŞSIN"

Attığı gol kadar Alman savunmasına her topla buluşmasında zor anlar yaşatan oyuncuyu Joachim Löw de çok beğendi. Gol düellosuna sahne olan maçın ardından Şenol Güneş'le vedalaşırken kısa bir maç değerlendirmesi de yapan dünyaca ünlü hoca, Efecan Karaca'yı kast ederek, "Kim bu çocuk? Daha önce adını duymamıştım. Yine iyi bir yetenek çıkarmışsın" ifadeleriyle Güneş'e övgü yağdırdı.

(Fanatik)

Joachim Löw, Efecan Karaca'nın performansına hayran kaldı

Efecan Karaca, Şenol Güneş, Almanya, Alman, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Joachim Löw, Efecan Karaca'nın performansına hayran kaldı - Son Dakika Spor

YORUMLAR (1)
  • kusur yokmuş: adam 31 yaşına gelmiş daha 2.milli maçı..Futbolda da torpil üst seviyede...Yada futboldan anlayan kimse yok.... Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır

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