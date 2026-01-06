Johnson'dan Venezuela Açıklaması

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, Amerikan askerinin Venezuela'ya konuşlandırılmasını "beklemediğini" bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve diğer üst düzey yetkililerin, Venezuela'ya düzenlenen saldırı hakkında bilgi verdiği toplantıya katılan Johnson, sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Cumhuriyetçi Johnson, ABD hükümetinin Venezuela'ya askeri birliklerini göndermesini beklemediği görüşünü paylaştı ve ABD'nin eylemlerin "bir rejim değişikliği operasyonu olmadığını" savundu.

Ülkesinin Venezuela ile "savaşta olmadığını" dile getiren Johnson, "Venezuela'da ABD silahlı kuvvetlerinin bulunmadığını" söyledi.

Bu konuda ABD Kongresi'nin tam denetim yetkisine sahip olduğunu hatırlatan Temsilciler Meclisi Başkanı, "ABD, ulusal çıkarlarımızı savunmak, Amerikan halkının güvenliğini korumak ve güvenliğine yönelik devam eden tehditleri önlemek için her zaman güç kullanma hakkını saklı tutmuştur." ifadelerini kullandı.

Johnson, Venezuela'nın "devlet destekli uyuşturucu kaçakçılığının", ABD egemenliğini ihlal ettiğini ve vatandaşlarının güvenliğine doğrudan bir tehdit oluşturduğu öne sürerek, Başkan Donald Trump'ın "bunu durdurmak için harekete geçmekte haklı olduğu" yorumunu yaptı.

Ne olmuştu?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken, açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.