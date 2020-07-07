Jose Mourinho, Son-Lloris Tartışmasından Memnun - Son Dakika

Jose Mourinho, Son-Lloris Tartışmasından Memnun

Jose Mourinho, Tottenham Hotspur'un Premier Lig'de Everton'ı 1-0 mağlup ettiği maçın ardından açıklamalarda bulundu. Kaptan Hugo Lloris ve Son Heung-min arasındaki tartışmaya değinen Mourinho, bu tarz olaylardan mutlu olduğunu ve takımdaki herkesin birbirine karşı açık olması gerektiğini söyledi.

Jose Mourinho, Tottenham Hotspur'un Premier Lig'de Everton'ı 1-0 mağlup ettiği maçın ardından açıklamalarda bulundu. Kaptan Hugo Lloris ve Son Heung-min arasındaki tartışmaya değinen Mourinho, bu tarz olaylardan mutlu olduğunu ve takımdaki herkesin birbirine karşı açık olması gerektiğini söyledi.

Tottenham Hotspur, Jose Mourinho, Everton, Spor, Son Dakika

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 14:39 

Son Dakika Spor Jose Mourinho, Son-Lloris Tartışmasından Memnun - Son Dakika Spor
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