Jose Mourinho, Son-Lloris Tartışmasından Memnun
Jose Mourinho, Tottenham Hotspur'un Premier Lig'de Everton'ı 1-0 mağlup ettiği maçın ardından açıklamalarda bulundu. Kaptan Hugo Lloris ve Son Heung-min arasındaki tartışmaya değinen Mourinho, bu tarz olaylardan mutlu olduğunu ve takımdaki herkesin birbirine karşı açık olması gerektiğini söyledi.
Jose Mourinho, Tottenham Hotspur'un Premier Lig'de Everton'ı 1-0 mağlup ettiği maçın ardından açıklamalarda bulundu. Kaptan Hugo Lloris ve Son Heung-min arasındaki tartışmaya değinen Mourinho, bu tarz olaylardan mutlu olduğunu ve takımdaki herkesin birbirine karşı açık olması gerektiğini söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 14:39
Son Dakika › Spor › Jose Mourinho, Son-Lloris Tartışmasından Memnun - Son Dakika Spor
Son Dakika 12:14 Gelibolu'da tarlaları yanan köylüler, oluşan manzara sonrasında büyük üzüntü yaşadı 12:09 Elon Musk'ın 480 TL'ye satışa çıkardığı şortlar kısa sürede tükendi 11:55 Tatil için gittiği Rize'ye hayran kalan Gamze Özçelik, ev yaptırmaya karar verdi 10:48 Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi 10:44 ABD'de kaybolan kadın askerin tecavüze uğrayarak öldürüldüğü ortaya çıktı 10:39 Kansas City Chiefs ile 503 milyon dolarlık sözleşme imzalayan Patrick Mahomes, tarihin en çok kazanan sporcusu oldu 10:24 Mayoyla görüntülenen Birce Akalay, vücudunu havluya sararak gizledi 10:04 "Zorla evlendiriliyorum" deyip polisten yardım isteyen kız, ifadesinde çark etti: Nişanlımla sorunum yok 10:00 Kocası ve erkek kardeşi tarafından taşlanarak öldürüldü 09:38 Koronavirüs döneminde karavan satışları yüzde 400 arttı, üreticiler talebe yetişemiyor 09:36 İstanbul'un göbeğinde bir kadının sevgilisi tarafından silahla yaralandığı anlar kamerada 09:28 Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp 08:53 Türkan Şoray, yıllardır sakladığı kız kardeşi Figen Çevik Gezer'in yüzünü gösterdi 08:32 Antalyalı taş üreticisi, yılda 10 bin metrekare ihracat yaparak 1 milyon TL kazanıyor 08:05 Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti