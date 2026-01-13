JPMorgan Chase'in Karı Düştü - Son Dakika
Ekonomi

JPMorgan Chase'in Karı Düştü

13.01.2026 17:41
JPMorgan Chase'in dördüncü çeyrek karı yüzde 7 azalarak 13 milyar dolara geriledi.

NEW ABD'nin büyük bankalarından JPMorgan Chase'in karı, geçen yılın dördüncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 7 azaldı.

JPMorgan Chase, 2025'in son çeyreğine ilişkin bilançosunu yayımladı.

Buna göre, bankanın geçen yılın dördüncü çeyreğindeki net karı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7 azalarak 13 milyar dolara indi. JPMorgan Chase, 2024'ün son çeyreğinde 14 milyar dolar net kar açıklamıştı.

Kurumun hisse başına karı ise geçen yılın son çeyreğinde 4,63 dolara geriledi.

Bankanın hisse başına karı, bir önceki yılın aynı döneminde 4,81 dolar seviyesindeydi.

JPMorgan Chase'in 2025'in dördüncü çeyreğindeki geliri ise yüzde 7 artarak 46,8 milyar dolara yükseldi.

Banka, 2024'ün aynı döneminde 43,7 milyar dolar gelir elde etmişti.

Bankanın hem geliri hem de karı piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

"ABD ekonomisi dirençli kalmaya devam ediyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen JPMorgan Chase Üst Yöneticisi (CEO) Jamie Dimon, her bir iş kolunda iyi performans gösterdiklerini belirterek, "Bu sonuçlar, güçlü bir uygulama, yıllarca süren yatırımlar, elverişli piyasa koşulları ve fazla sermayenin seçici bir şekilde kullanılmasıyla elde edildi." değerlendirmesinde bulundu.

Dimon, ABD ekonomisinin dirençli kalmaya devam ettiğini ifade ederek, iş gücü piyasaları zayıflamış olsa da koşulların kötüye gitmediğini kaydetti.

Tüketicilerin harcamalarını sürdürdüğünü ve işletmelerin genel olarak sağlıklı kalmaya devam ettiğini belirten Dimon, "Bu koşullar, özellikle devam eden mali teşvikler, deregülasyonun faydaları ve Fed'in son para politikası ile bir süre daha devam edebilir. Ancak, her zamanki gibi biz tetikteyiz ve piyasalar, karmaşık jeopolitik koşullar, inatçı enflasyon riski ve yüksek varlık fiyatları da dahil olmak üzere potansiyel tehlikeleri hafife alıyor gibi görünüyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

