Son Dakika Haberleri: Julian Assange: İngiltere Polisi Wikileaks'in Kurucusu Assange'ı Gözaltına Aldı
BBC

Julian Assange: İngiltere Polisi Wikileaks'in Kurucusu Assange'ı Gözaltına Aldı

2 saat önce

İngiltere polisi, 2012 yılından beri Londra'daki Ekvador Büyükelçiliği'nde yaşayan WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ı gözaltına aldı.

Julian Assange: İngiltere Polisi Wikileaks'in Kurucusu Assange'ı Gözaltına Aldı, System.String[]
İngiltere polisi, 2012 yılından beri Londra'daki Ekvador Büyükelçiliği'nde yaşayan WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ı gözaltına aldı.

İsveçli savcıların Assange hakkında yedi yıldır devam eden tecavüz soruşturmasını kapattıklarını açıklamasına rağmen İngiltere polisi Assange'ın büyükelçilik binasını terk ettiği anda gözaltına alınacağını söylemişti.

Londra Polis Teşkilatı, Assange'ın Büyükelçilik binasını terk ettiği anda Haziran 2012'de mahkemeye çıkmadığı için Westminster Sulh Hukuk Mahkemesi'nin tutuklama emrini yerine getireceğini aktarıyordu.

Assange'ın dahil olduğu suçlara bakan savcılık ofisinin sözcüsü Assange'ın tutuklanması halinde en fazla bir yıl hapis cezası alacağını söylemişti.

Haberin devamı gelecek...
BBC
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 12:50 
Londra, Julian Assange, İngiltere, Dünya
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