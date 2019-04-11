Julian Assange: İngiltere Polisi Wikileaks'in Kurucusu Assange'ı Gözaltına Aldı
2 saat önce
İngiltere polisi, 2012 yılından beri Londra'daki Ekvador Büyükelçiliği'nde yaşayan WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ı gözaltına aldı.
İngiltere
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 12:50
polisi, 2012 yılından beri Londra
'daki Ekvador Büyükelçiliği'nde yaşayan WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange
'ı gözaltına aldı.
İsveçli savcıların Assange hakkında yedi yıldır devam eden tecavüz soruşturmasını kapattıklarını açıklamasına rağmen İngiltere polisi Assange'ın büyükelçilik binasını terk ettiği anda gözaltına alınacağını söylemişti.
Londra Polis
Teşkilatı, Assange'ın Büyükelçilik
binasını terk ettiği anda Haziran 2012'de mahkemeye çıkmadığı için Westminster
Sulh Hukuk Mahkemesi'nin tutuklama emrini yerine getireceğini aktarıyordu.
Assange'ın dahil olduğu suçlara bakan savcılık ofisinin sözcüsü Assange'ın tutuklanması halinde en fazla bir yıl hapis cezası alacağını söylemişti
.
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