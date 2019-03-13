Julio Cortázar'dan İki Öykü Kitabı

Cortázar, 20. yüzyıl sonu Latin Amerika edebiyatına damgasını vuran "patlama"nın fitilini ateşlemiş isimlerin başında gelir. Üst orta sınıfın, küçüklü büyüklü burjuvaların doluştuğu mekânlara saldığı dehşetin ve saçmalıkların ardında karşı konulamaz bir coşkuyu, beklentileri baltalamaktan hoşlanan usta bir oyuncunun aldığı keyfi görmek mümkün. Cortázar'ın Bütün Öyküleri'nde yer alan ilk öykü kitabı Hayvan Hikâyeleri, 1951'de yayımlandığı haliyle Türkçede ilk kez okurlarla buluşuyor.

Evlerinde yalnız olmadıklarını fark eden iki kardeş. Şiddetli ve tuhaf bir hastalık nöbetiyle aksayan bir mektup. Ölümden bir anlığına dönen sevgili. Bir evin bahçesini işgal etmiş bir kaplan…

Yazar labirentler, "öteki"ler ve doğası anlaşılamayan mahluklarla dolu bir dünyanın kapısını bize aralıyor.

Cortázar, yazarlığı süresince benzer konulara dönmüş, benzer soruları farklı şekillerde soran yeni oyunlar ve bulmacalar hayal etmiş, her eserinde bu ipleri kopuk gerçekliğe yeni ayrıntılar eklemiştir. Cortázar'ın Bütün Öyküleri'nde yer alan Oyunun Sonu kitabında ise bir işadamı, okuduğu romanın sonunda nasıl öldürüleceğinin anlatıldığını fark eder. Gittiği akvaryumda aksolotlları ziyaret eden bir adam, kendini bu hayvanlardan birine dönüşmüş bulur. Motosiklet kazası geçirmiş bir diğeriyse, bilincini yavaş yavaş yitirirken geçmiş bir uygarlık tarafından kurban edildiğini hayal eder. Hepsinin aklından geçen soru birbirine benzer gibidir: Gerçek olan nedir?

Oyunun Sonu, 1956'da yayımlandığı orijinal haliyle Türkçede ilk kez okurlarla buluşuyor.