Kabloları çalmak için girdiği trafoda akıma kapılarak öldü - Son Dakika
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Kabloları çalmak için girdiği trafoda akıma kapılarak öldü

7 saat önce

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, kabloları çalmak için girdiği dinleme tesisinin trafosunda elektrik akımına kapılan Z.B., hayatını kaybetti.

Kabloları çalmak için girdiği trafoda akıma kapılarak öldü, System.String[]

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, kabloları çalmak için girdiği dinleme tesisinin trafosunda elektrik akımına kapılan Z.B., hayatını kaybetti.

Olay, dün sabah saatlerinde, Yeniköy Mahallesi'ndeki dinleme tesisinin trafo dairesinde meydana geldi. İddiaya göre, elektrik kablolarını çalmak için trafoya giren Z.B., akıma kapıldı. Tesiste elektriklerin kesilmesi üzerine trafoya gelen çalışanlar, Z.B.'yi hareketsiz halde yatarken buldu. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Z.B., Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Buradan Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Z.B., doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.


Yeniköy Mahallesi, Torbalı, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 04:51 Kaynak: DHA
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