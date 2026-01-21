Kaçak İlaç Operasyonu: 180 Milyon TL Değerinde İlaç Ele Geçirildi - Son Dakika
Kaçak İlaç Operasyonu: 180 Milyon TL Değerinde İlaç Ele Geçirildi

21.01.2026 11:36
İstanbul merkezli operasyonda 235 bin kaçak ilaç ele geçirildi, 34 şüpheli yakalandı.

İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen kaçak ilaç operasyonunun detayları ortaya çıktı. Operasyonda ele geçirilen 235 bin 328 adet ilacın 180 milyon lira değerinde olduğu öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında; kaçak ilaç temin eden, yetkisiz şekilde satışını yapan, halk sağlığını tehlikeye atan ve kamu kurum ve kuruluşlarını maddi zarara uğratan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı. Soruşturma sürecinde kanser, diyabet, böbrek yetmezliği gibi hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçları farklı yöntemlerle kaçak şekilde ülkeye sokan, piyasaya süren, yetkisiz satışını yapan şahıslara yönelik yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde piyasa değeri 180 Milyon TL olan 235 bin 328 adet ilaç ele geçirilerek 21 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Öte yandan konu ile ilgili 34 şüpheliye yönelik bugün İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul merkezli Antalya, Kocaeli Sakarya, Diyarbakır'da operasyon düzenlendi. 52 adrese yapılan operasyonda 34 şüpheli yakalandı. Operasyon kapsamında çok sayıda ilaç, ruhsatsız ilaç imalat atölyeleri ve makineleri ele geçirildi. İki şüpheliye ait adreslerde arama ve yakalama faaliyetinin ise devam ettiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

