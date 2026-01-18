Kaçkar Dağları'nda Kış Yüzme Şenliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kültür Sanat

Kaçkar Dağları'nda Kış Yüzme Şenliği

Kaçkar Dağları\'nda Kış Yüzme Şenliği
18.01.2026 16:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rize'de düzenlenen 10. Kış Yüzme Şenliği'nde katılımcılar dondurucu suda yüzdü ve horon oynadı.

Rize'de, Kaçkar Dağları Milli Parkı'ndaki gölde "10. Kış Yüzme Şenliği" düzenlendi.

Rizeli dağcı Hasan Önder öncülüğünde gerçekleştirilen şenlik için Ardeşen ilçe merkezinde bir araya gelen doğa tutkunları, yaklaşık 2 saatlik yolculuğun ardından Deremezra köyüne ulaştı.

Kaçkar Dağları Milli Parkı'nda yer alan köydeki etkinliğe katılanlar kar üstünde horon oynadı, soğuğa aldırış etmeden suya girdi.

Dondurucu suda yüzen bazı katılımcılar, gölde tulum eşliğinde horon oynadı. Kıyıya çıkan yüzücüler, çay içerek ısınmaya çalıştı.

Hasan Önder, gazetecilere yaptığı açıklamada, kış yüzme şenliğini geleneksel hale getirdiklerini söyledi.

Sıra dışı bir etkinlik düzenlediklerini dile getiren Önder, "Burada etkinliğe katılanlarla birlikte doğanın içinde adrenalini sergilemeye çalışıyoruz. Bir tarafta tulum çalıyor. Buz gibi suda yüzüp çayla ısınacağız. Suyun sıcaklığı sıfır derecelerde. Çünkü suyun üzerinde buz var. Katılımcı sayısı 60 civarında gözüküyor." ifadelerini kullandı.

Olgun Atagün ise geçen yıl da şenliğe katıldığını belirterek, "Bu yıl da aynı anı yaşıyorum, seneye de yaşayacağız. Biz buraya gelip haftada bir gün soğuk suya giriyoruz ama hastalanmıyoruz." dedi.

Pelin Şaşmaz da ilk defa soğuk suda yüzdüğünü belirterek, herkesin denemesi gerektiğini söyledi.

Keyifli bir etkinliğe katıldıklarını dile getiren Ekin Atar ise "Su çok soğuktu. Herkese tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Etkinlikler, Rize, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kaçkar Dağları'nda Kış Yüzme Şenliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hatay’da üretiliyor, 50 ülkeye satılıyor Vidasına kadar yerli Hatay'da üretiliyor, 50 ülkeye satılıyor! Vidasına kadar yerli
Bir devrin sonu Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı Bir devrin sonu! Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı
Türkiye’nin dev altın madeni satılıyor İşte fiyatı Türkiye'nin dev altın madeni satılıyor! İşte fiyatı
Tutuklanan Ümit Karan’ın ifadesi ortaya çıktı Tutuklanan Ümit Karan'ın ifadesi ortaya çıktı
16 yaşında öldürülen Atlas’ın annesine ilk destek Yasemin Minguzzi’den geldi 16 yaşında öldürülen Atlas'ın annesine ilk destek Yasemin Minguzzi'den geldi
Ayrılık olabilir Torreira için Galatasaray’a yeni teklif geliyor Ayrılık olabilir! Torreira için Galatasaray'a yeni teklif geliyor

17:30
Beşiktaş’tan 35 milyon euroluk dev hamle
Beşiktaş'tan 35 milyon euroluk dev hamle
17:18
Vedat Muriqi’den Fenerbahçe’ye transfer cevabı
Vedat Muriqi'den Fenerbahçe'ye transfer cevabı
17:06
Kanlar içindeki eşini kucağında hastaneye götürdü, söyledikleri kan dondurdu
Kanlar içindeki eşini kucağında hastaneye götürdü, söyledikleri kan dondurdu
17:00
Dursun Özbek’in soyunma odasında ne söylediği ortaya çıktı
Dursun Özbek'in soyunma odasında ne söylediği ortaya çıktı
16:08
Suriye’de Rakka da terörden temizlendi
Suriye'de Rakka da terörden temizlendi
15:01
Görüntüler ortaya çıktı Menzil lideri İzmir’de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş
Görüntüler ortaya çıktı! Menzil lideri İzmir'de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2026 17:58:42. #7.11#
SON DAKİKA: Kaçkar Dağları'nda Kış Yüzme Şenliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.