Kadıköy Belediyesi'nden Kadınlara Yönelik Öz Savunma ve Futbol Atölyeleri

13.11.2025 11:09
Kadıköy Belediyesi, kadına yönelik şiddete karşı mücadele kapsamında 'Wendo Psikolojik Öz Savunma' atölyeleri ve Dayanışma Futbol Antrenmanları düzenliyor. Kadınlar, bu etkinliklerle özgüven kazanacak ve fiziksel olarak güçlenecek.

(İSTANBUL) - Kadıköy Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında "Wendo Psikolojik Öz Savunma ve Şiddetten Korunma Yöntemleri" atölyeleri düzenleyecek.

Kadıköy Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün "Wendo Psikolojik Öz Savunma ve Şiddetten Korunma Yöntemleri" atölyelerinin ilki, BoMoVu Beden ve Hareket Derneği ve Bağ Etkileşimli Öğrenme Derneği iş birliğiyle gerçekleştirilecek.

Atölyede kadınlar, şiddeti erken fark etmeyi, sınırlarını korumayı ve özgüven kazanmayı öğrenecek. Atölye, 15 Kasım Cumartesi günü 12.00–17.00 saatleri arasında Kuşdili Sosyal Hizmet Merkezi'nde yapılacak.

Dayanışma Futbol Antrenmanları yapılacak

Ayrıca Kadıköy Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, BoMoVu Beden ve Hareket Derneği iş birliğiyle kadınların futbolla tanışmasını sağlayan beş haftalık Dayanışma Futbol Antrenmanları gerçekleştirecek. 18-45 yaş arası tüm kadınlara açık olacak antrenmanlar, kadınların fiziksel ve zihinsel olarak güçlenmesine ve özgüven kazanmasına katkı sağlayacak. Katılım için başvurular 15–30 Kasım günleri arasında Kadıköy Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün internet adresinden yapılabilecek. Antrenmanlar, 30 Kasım-28 Aralık günleri arasında pazar günleri 12.00-13.00 saatleri arasında Kalamış Spor Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

"Kadınlar sınırlarını fark etmeyi ve savunmayı öğreniyor"

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'den Sosyolog Duygu Kahraman, "Bu atölyelerde kadınlar, beden dili ve seslerini etkili kullanmayı, hazırcevap olmayı, sınırlarını fark etmeyi ve savunmayı öğreniyor. Amacımız, şiddeti henüz başlangıç aşamasındayken önlemelerini sağlamak ve özgüvenlerini artırmak. Kadınlar burada sadece ne yapmaları gerektiğini öğrenmiyor aynı zamanda duygularına güvenmeyi, hayır demeyi ve sınırlarını kararlılıkla savunmayı da keşfediyor" dedi.

"Kadınlar bir araya gelerek hem spor yapıyor hem de birbirinden güç alıyor"

Futbol programının toplumsal cinsiyet eşitliğini güçlendirmesi ve sporun herkes için ulaşılabilir hale gelmesini amaçladıklarını belirten Kahraman, "Futbol, kadınların hem fiziksel hem de zihinsel olarak güçlenmesine katkı sağlıyor. Takım ruhu ve birlikte hareket etme kültürünü deneyimleyen kadınlar, sosyal hayatta daha görünür hale geliyor ve kendilerine olan güvenleri artıyor. Bu program sayesinde farklı yaş ve deneyim düzeylerinden kadınlar bir araya gelerek hem spor yapıyor hem de birbirinden güç alıyor" diye konuştu.

"Kadınların daha güçlü ve bağımsız olmalarını sağlıyor"

Wendo atölyeleri ve futbol antrenmanlarının, kadınların sadece bireysel olarak güçlenmelerine değil, aynı zamanda toplumsal farkındalık yaratmalarına da hizmet ettiğini anlatan Kahraman, "Kadınların kendilerini fiziksel ve psikolojik olarak korumayı öğrenmeleri, özgüven kazanmaları ve toplumsal yaşamda daha görünür olmaları bizim için öncelikli hedefler arasında. Bu tür etkinlikler, kadınların hayatlarını etkileyen birçok alanda daha güçlü ve bağımsız olmalarını sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

