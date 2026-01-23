Kadıköy\'de 14 Yaşındaki Mattia İçin Anma Töreni

KADIKÖY'de bıçaklanarak öldürülen 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi için Kadıköy Salı Pazarı'nda anma töreni düzenlendi.

Kadıköy'de 24 Ocak 2025 günü bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi anısına öldürüldüğü yer olan Kadıköy Salı Pazarı'nda anma töreni düzenlendi. Törende Mattia Ahmet Minguzzi için anıt yapıldı. Bir kaykayın üzerinde yer alan güvercinlerin bulunduğu anıt, Kadıköy'de Salı Pazarı'nın girişine yerleştirildi.

'DURMAYALIM YANIMIZDA OLUN'

Törende konuşan anne Yasemin Minguzzi, "Ben bu heykelin anlamını sizlere anlatayım. Burada 15 tane güvercin var. Ahmet 15 yaşını dolduramadı, 14 yaşında aramızdan gitti. Destekleriniz için teşekkür ediyorum, çok kalabalık oldu yine sağolun. Bundan sonrada durmayalım yanımızda olun, durmayacağız" dedi.