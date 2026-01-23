Kadıköy'de 14 Yaşındaki Mattia İçin Anma Töreni - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kadıköy'de 14 Yaşındaki Mattia İçin Anma Töreni

Kadıköy\'de 14 Yaşındaki Mattia İçin Anma Töreni
23.01.2026 16:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

14 yaşında bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi için Kadıköy Salı Pazarı'nda anma töreni düzenlendi.

KADIKÖY'de bıçaklanarak öldürülen 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi için Kadıköy Salı Pazarı'nda anma töreni düzenlendi.

Kadıköy'de 24 Ocak 2025 günü bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi anısına öldürüldüğü yer olan Kadıköy Salı Pazarı'nda anma töreni düzenlendi. Törende Mattia Ahmet Minguzzi için anıt yapıldı. Bir kaykayın üzerinde yer alan güvercinlerin bulunduğu anıt, Kadıköy'de Salı Pazarı'nın girişine yerleştirildi.

'DURMAYALIM YANIMIZDA OLUN'

Törende konuşan anne Yasemin Minguzzi, "Ben bu heykelin anlamını sizlere anlatayım. Burada 15 tane güvercin var. Ahmet 15 yaşını dolduramadı, 14 yaşında aramızdan gitti. Destekleriniz için teşekkür ediyorum, çok kalabalık oldu yine sağolun. Bundan sonrada durmayalım yanımızda olun, durmayacağız" dedi.

Kaynak: DHA

Mattia Ahmet Minguzzi, Yerel Haberler, Kadıköy, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadıköy'de 14 Yaşındaki Mattia İçin Anma Töreni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manchester United’da ayrılık açıklandı Manchester United'da ayrılık açıklandı
Tüyler diken diken Kadıköy’de inanılmaz anlar Tüyler diken diken! Kadıköy'de inanılmaz anlar
Kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu, ulaşım felç oldu Kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu, ulaşım felç oldu
Elon Musk: Yapay zeka 5 yıl sonra insanlıktan daha akıllı olacak Elon Musk: Yapay zeka 5 yıl sonra insanlıktan daha akıllı olacak
Beşiktaş, Rafa Silva ile yollarını ayırdı Beşiktaş, Rafa Silva ile yollarını ayırdı
Özel’den Bahçeli’ye “emekli maaşı“ çağrısı: Büyüklük yapsın, raconu kessin Özel'den Bahçeli'ye "emekli maaşı" çağrısı: Büyüklük yapsın, raconu kessin

17:42
TBMM, İmralı görüşmesinin tam tutanaklarını yayımladı
TBMM, İmralı görüşmesinin tam tutanaklarını yayımladı
17:10
Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı dava reddedildi
Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı dava reddedildi
17:03
Uzak Şehir oyuncusu da DEM Parti’nin ’’saç örme’’ akımına destek verdi
Uzak Şehir oyuncusu da DEM Parti'nin ''saç örme'' akımına destek verdi
16:23
Herkesin aklında aynı soru var Dursun Özbek canlı yayını apar topar terk etti
Herkesin aklında aynı soru var! Dursun Özbek canlı yayını apar topar terk etti
16:05
5 günlük bebeği döverek engelli bırakan vicdansız hemşire hakkında tutuklama kararı
5 günlük bebeği döverek engelli bırakan vicdansız hemşire hakkında tutuklama kararı
16:02
2026 listesi güncellendi: İşte dünyanın en güçlü 20 ordusu
2026 listesi güncellendi: İşte dünyanın en güçlü 20 ordusu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2026 17:52:22. #7.11#
SON DAKİKA: Kadıköy'de 14 Yaşındaki Mattia İçin Anma Töreni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.