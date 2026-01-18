Kadıköy'de Ağaç Devrildi, Araç Hasar Gördü

Kadıköy'de, kökünden koparak devrilen ağaç nedeniyle park halindeki otomobilde hasar meydana geldi.
Sahrayıcedit Mahallesi Bankacılar Sokak'ta yol kenarındaki ağaç, park halindeki otomobilin üzerine devrildi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ağaç bulunduğu yerden kaldırılırken otomobilde hasar oluştu.
