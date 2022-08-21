Kadıköy'de motokuryeden çevreyi rahatsız eden kişilere Mike Tyson yumruğu kamerada - Son Dakika
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Kadıköy'de motokuryeden çevreyi rahatsız eden kişilere Mike Tyson yumruğu kamerada

21.08.2022 11:13
Kadıköy'de motokuryeden çevreyi rahatsız eden kişilere Mike Tyson yumruğu kamerada

Kadıköy'de alkollü olduğu iddia edilen 3 kişi çevreyi rahatsız eden davranışlardan bulununca orada bulunan bir motokurye çevreyi rahatsız eden kişilere adeta Mike Tyson yumruğu attı.

Kadıköy'de alkollü olduğu iddia edilen 3 kişi çevreyi rahatsız eden davranışlardan bulununca orada bulunan bir motokurye çevreyi rahatsız eden kişilere adeta Mike Tyson yumruğu attı. Ringi aratmayan o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Kadıköy Rıhtım'da gece saatlerinde bir iş yerinin önünde meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olduğu öne sürülen 3 kişi, çevreyi rahatsız eden davranışlarda bulununca yoldan geçip motorunu parkeden bir motokurye, bir süre sonra çevreyi rahatsız eden kişilere yönelerek adeta Mike Tyson yumruğu attı. Kısa sürede büyüyen kavga tekmeli, yumruklu kavgaya dönüşünce ringi aratmayan kavga çevredekilerin araya girmesiyle kavga edenler güçlükle ayırılırken bekçilerin gelmesi kavga kısa sürede son buldu.

Boks maçını aratmayan kavga kamerada

Boks maçlarını aratmayan kavga bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde; 3 kişinin çevreyi rahatsız ettiği görülürken motokuryenin yumruk atmasıyla kavganın büyüdüğü, bekçilerin araya girmesiyle kavganın son bulduğu görülüyor. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Mike Tyson, Kadıköy, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kadıköy'de motokuryeden çevreyi rahatsız eden kişilere Mike Tyson yumruğu kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kadıköy'de motokuryeden çevreyi rahatsız eden kişilere Mike Tyson yumruğu kamerada - Son Dakika
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