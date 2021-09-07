KADIKÖY'DE ETKİLİ OLAN RÜZGAR AĞACI DEVİRDİ - Son Dakika

Kadıköy'de öğle saatlerinde etkili olan rüzgar nedeniyle bir binanın bahçesinde bulunan ağaç, aydınlatma direğinin üzerine devrildi.

Kadıköy, Cemil Topuzlu Caddesi'nde rüzgar nedeniyle bir binanın bahçesinde bulunan ağaç, aydınlatma direğinin üzerine devrildi. Yaşanan olay sırasında yol bir süre araç trafiğine kapatıldı. Yola devrilen ağaç itfaiye ekipleri tarafından kesilerek kaldırıldı. Olayı gören Hakan Yelkenci "Çok şiddetli rüzgar esiyordu. Ağaç elektrik direğinin üzerine devrildi. Yol kapandı. İtfaiye ekipleri geldi. Bir saattir trafik kapalı, insanlar mağdur" dedi.