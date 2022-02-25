Kadıköy'de İETT otobüsünün çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kadıköy'de İETT otobüsünün çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı

25.02.2022 12:57

Kadıköy'de İETT otobüsünün çarptığı otomobilde sıkışan sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Kadıköy'de İETT otobüsünün çarptığı otomobilde sıkışan sürücü, hastaneye kaldırıldı.

19 Mayıs Mahallesi İnönü Caddesi'nde ilerleyen Volkan Y'nin idaresindeki İETT'ye bağlı özel halk otobüsü, Bengi S'nin kullandığı park halindeki 34 CCE 371 plakalı otomobile, yola çıktığı sırada çarptı. Kazada, sürücü araçta sıkıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri sürücüyü sıkıştığı yerden kurtardı.

Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle caddeden D-100 kara yolu istikametine doğru oluşan trafik yoğunluğu, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kadıköy'de İETT otobüsünün çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı
Kadıköy'de İETT otobüsünün çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı
Kadıköy'de İETT otobüsünün çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı

YORUMLAR
500
Son dakika haber! KADIKÖY'DE OTOMOBİLDE SIKIŞAN SÜRÜCÜYÜ İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI Son dakika haber! KADIKÖY'DE OTOMOBİLDE SIKIŞAN SÜRÜCÜYÜ İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI Kadıköy'de İETT otobüsü otomobile çarptı, sürücü kadın araçta sıkıştı Kadıköy'de İETT otobüsü otomobile çarptı, sürücü kadın araçta sıkıştı

İnönü Caddesi, Kadıköy, Mayıs, İETT, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kadıköy'de İETT otobüsünün çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
14:03 Putin ile Zelenski görüşecek mi? sorusuna Bakan Lavrov yanıt verdi: Şu an için bir şey söyleyemiyoruz
13:41 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Ukrayna'yı işgal planımız yok, Ukrayna'nın bağımsız bir hükümeti olmasını istiyoruz!
13:35 Taraftarlardan tehdit alan Burak Elmas villasını 3 milyon dolara sattı!
13:28 Ekonomik güven endeksi Şubat ayında düştü
10:38 Ukraynalılardan, Rusya Konsolosluğu önünde eylem: Savaşı durdurun!
13:15 Rus tankları sivil aracı işte böyle ezdi! Birlikler Kiev sınırına dayandı
13:15 Kiev düşmek üzere! Ukrayna Savunma Bakanlığı Kiev halkına çağrı yaptı: Molotof kokteyllerini hazırlayın!
13:08 Rus tanklarının ilerleyişini durdurmak için kendisiyle birlikte köprüyü havaya uçurdu! Kahraman ilan edildi
13:03 Commerzbank'tan korkutan altın yorumu: Gerilim artarsa altın yükselmeye devam eder
12:56 Kate Middleton çocuklar gibi şendi! Anaokulunda kaydıraktan kaydı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2022 14:16:52. #1.13#
SON DAKİKA: Kadıköy'de İETT otobüsünün çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement