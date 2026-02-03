Kadıköy'de Otomobil Yangını - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Kadıköy'de Otomobil Yangını

Kadıköy\'de Otomobil Yangını
03.02.2026 23:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kadıköy’de bir otomobil motor kısmından alev aldı. İtfaiye yangını söndürdü, kimse yaralanmadı.

Kadıköy Koşuyolu mevkiinde seyir halindeki bir otomobil bir anda alevlere teslim oldu. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, trafik akışı kontrollü şekilde sağlandı.

? Olay, E-5 Karayolu Koşuyolu mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 EE 805 plakalı BMW marka araç seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle motor kısmından alev aldı. Sürücünün durumu fark ederek aracı durdurmasının ardından alevler kısa sürede büyüdü. 'İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev alev yanan lüks otomobile müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü. Yangın nedeniyle araçta büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, olayda kimsenin yaralanmaması teselli kaynağı oldu.

' 'Yangın sonrası E-5 Ankara istikametinde trafik akışı, polis ekiplerinin denetiminde kontrollü olarak tek şeritten verildi. Yolun açık olması sayesinde trafikte büyük bir aksama yaşanmazken, akış normal seyrinde devam etti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Otomobil, Kadıköy, İtfaiye, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kadıköy'de Otomobil Yangını - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper model, dünyanın konuştuğu sapığın kankası çıktı Süper model, dünyanın konuştuğu sapığın kankası çıktı
Altında ibre tersine döndü Altında ibre tersine döndü
İstanbul merkezli 22 ilde MLKP operasyonu 96 şüpheli yakalandı İstanbul merkezli 22 ilde MLKP operasyonu! 96 şüpheli yakalandı
Memur ve emeklinin temmuz zammı için ilk ipucu geldi Memur ve emeklinin temmuz zammı için ilk ipucu geldi
Kız grubundan kan donduran zorbalık İstediklerini alamayınca şiddete başvurdular Kız grubundan kan donduran zorbalık! İstediklerini alamayınca şiddete başvurdular
Barış Akarsu’nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt Barış Akarsu'nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt

00:08
Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri ile yollarını ayırdı
Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri ile yollarını ayırdı
22:41
Ünlü şarkıcı İrem Derici sonunda nişanlandı
Ünlü şarkıcı İrem Derici sonunda nişanlandı
22:23
Libya basını: Muammer Kaddafi’nin büyük oğlu Seyfülislam Kaddafi öldürüldü
Libya basını: Muammer Kaddafi'nin büyük oğlu Seyfülislam Kaddafi öldürüldü
21:35
Norveç monarşinin devamını seçti
Norveç monarşinin devamını seçti
21:23
Beyaz Saray: İran İHA’sını düşürmekle gereğine uygun hareket ettik
Beyaz Saray: İran İHA'sını düşürmekle gereğine uygun hareket ettik
20:11
Savaş an meselesi ABD ordusu, İran’a ait İHA’yı düşürdü
Savaş an meselesi! ABD ordusu, İran'a ait İHA'yı düşürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 01:11:29. #7.11#
SON DAKİKA: Kadıköy'de Otomobil Yangını - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.