Kadıköy\'de Yangın: 8 Yaralı

Kadıköy'de 4 katlı binanın giriş katında çıkan yangında aralarında yaşlı, kadın ve çocukların da bulunduğu 1'i ağır 8 kişi yaralandı.

Yangın, saat 02.00 sıralarında Acıbadem Mahallesi Haşim Bey Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın giriş katındaki dairede çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan alevler, kısa sürede dairenin tamamını sardı. Dumanlar binaya yayılırken, üst katlarda bulunan apartman sakinlerinden bazıları kendi çabalarıyla binadan çıktı. Mahsur kalanlar ise balkon ve pencerelere çıkarak yardım bekledi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

MAHSUR KALANLARI İTFAİYE KURTARDI

İtfaiye ekipleri, üst katlarda mahsur kalanları merdivenle binadan tahliye etti. Yangının başladığı dairede 2 kızı ile birlikte mahsur kalan ve yürüme güçlüğü çeken yaşlı bir kişi de ekipler tarafından dışarı çıkarıldı.

Yangında yaralanan 1'i ağır 8 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. İtfaiyenin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucu yangın söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.