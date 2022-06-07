"Kadıköy Defne Parkı Çocuk Kitapları Şenliği" yarın başlayacak - Son Dakika
Üye Girişi

"Kadıköy Defne Parkı Çocuk Kitapları Şenliği" yarın başlayacak

07.06.2022 20:27
"Kadıköy Defne Parkı Çocuk Kitapları Şenliği" yarın başlayacak

Kadıköy Belediyesince düzenlenen "Defne Parkı Çocuk Kitapları Şenliği" yarın başlayacak.

Kadıköy Belediyesince düzenlenen "Defne Parkı Çocuk Kitapları Şenliği" yarın başlayacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, şenlikte, atölyelerden film gösterimine, imza etkinliklerinden sahne gösterimlerine kadar pek çok etkinlik düzenlenecek.

Çocuklar için manga, geri dönüşüm, karikatür, karakter tasarımı ve çizgi roman atölyeleri gerçekleştirilecek. Beş gün sürecek şenliğe çok sayıda yayınevi, çocuk kitaplarıyla katılacak.

Bütün Çocuklar Bizim Derneği Gönüllüleri iş birliğiyle çocuklar için film gösterimleri yapılacak ve alana kurulacak olan Kitap Ağacı'na bırakılacak olan kitaplar, Anadolu'da bulunan çocuklara gönderilecek.

Şenliğe katılacak yazarlar arasında Recep Kayalı, Verda Anıl, Adil İzci, Selen Gezer, Meftun Kocakaya, Demet Ekmekçioğlu, Tuğba Güven Alkan yer alıyor.

Minik okurların hem eğlenecekleri hem de öğrenerek vakit geçirebilecekleri şenlik 12 Haziran'da sona erecek.

YORUMLAR
500
Şanlıurfa'nın Tek Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Uzmanına Şiddet Şanlıurfa'nın Tek Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Uzmanına Şiddet Beykoz'da tamir ettiği İETT otobüsünün altında kalan personel hayatını kaybetti Beykoz'da tamir ettiği İETT otobüsünün altında kalan personel hayatını kaybetti
Kaynak: AA

Kadıköy, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Kadıköy Defne Parkı Çocuk Kitapları Şenliği' yarın başlayacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:05 Ümit Özdağ'ın açıklamalarına öfkelenen Bakan Koca: Nezaketsizlik, düzeltme olarak kabul edilemez
19:45 Bakanı Nebati, Hazine nakit dengesine ilişkin verileri paylaştı: Mayısta 149 milyar TL fazla verdi
19:38 Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar görüştü! Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeler ele alındı
19:07 Dünyanın en değerli 10 futbolcusu belirlendi! Sonuçta sürpriz isimler yer aldı
19:05 Galler'de böcek ve sürüngen gibi alternatif protein ürünleri gençler üzerinde denenecek
18:17 AK Parti'den umutlandıran asgari ücret açıklaması: Önümüzdeki günlerde yeni müjdeler olacak
17:59 TFF başkanlığı için aday olan Mehmet Büyükekşi konusunda kulüpler anlaşma sağlayamadı
17:39 Efsane futbolcu Ashley Cole'un soygun travması devam ediyor! Evini korumak için 420 bin lira ödeyip köpek satın aldı
17:34 Kadın fotoğrafının üzerine 'çocuk hırsızı' yazan kişiyi şikayet etti, şüpheli tutuklandı
17:17 Almanya'da alışveriş merkezinde silahlı saldırı! Saldırgan önce bir kadını öldürdü sonra intihar etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2022 20:33:17. #1.13#
SON DAKİKA: "Kadıköy Defne Parkı Çocuk Kitapları Şenliği" yarın başlayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement