"Kadıköy Defne Parkı Çocuk Kitapları Şenliği" yarın başlayacak

Kadıköy Belediyesince düzenlenen "Defne Parkı Çocuk Kitapları Şenliği" yarın başlayacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, şenlikte, atölyelerden film gösterimine, imza etkinliklerinden sahne gösterimlerine kadar pek çok etkinlik düzenlenecek.

Çocuklar için manga, geri dönüşüm, karikatür, karakter tasarımı ve çizgi roman atölyeleri gerçekleştirilecek. Beş gün sürecek şenliğe çok sayıda yayınevi, çocuk kitaplarıyla katılacak.

Bütün Çocuklar Bizim Derneği Gönüllüleri iş birliğiyle çocuklar için film gösterimleri yapılacak ve alana kurulacak olan Kitap Ağacı'na bırakılacak olan kitaplar, Anadolu'da bulunan çocuklara gönderilecek.

Şenliğe katılacak yazarlar arasında Recep Kayalı, Verda Anıl, Adil İzci, Selen Gezer, Meftun Kocakaya, Demet Ekmekçioğlu, Tuğba Güven Alkan yer alıyor.

Minik okurların hem eğlenecekleri hem de öğrenerek vakit geçirebilecekleri şenlik 12 Haziran'da sona erecek.