Kadın A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

A Milli Kadın Futbol
Takımı'nın 30 Ağustos'ta Kosova
ile Kosova'da ve 3 Eylül
'de Hollanda
ile Hollanda'da oynayacağı Avrupa
Şampiyonası Grup Eleme müsabakalarının aday kadrosu açıklandı. Aday kadroya davet edilen oyuncular, 26 Ağustos Pazartesi günü saat 13.00'te TFF Riva Hasan Doğan
Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.
Kadın A Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçları aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:
Kaleci: Selda Akgöz (Ataşehir
Belediye Spor), Fatma Şahin
(Beşiktaş
A.Ş), Gamze Nur
Yaman (Beşiktaş A.Ş)
Defans: Fatma Işik (Fv 09 Niefern), İpek Kaya (Fc Metz), Kezban Tağ (Kdz. Ereğli Belediye
Spor), Berna Yeniçeri
(Konak
Belediye Spor), Ebru Uzungüney (Eintracht Frankfurt
), Didem Karagenç
(Beşiktaş A.Ş), Medine Erkan
(Kocaeli
Bayan Futbol K.)
Orta saha: Busem Şeker (Hamburger Sv), Arzu Karabulut (Beşiktaş A.Ş), Büşra Barut (Fc Nordsjaelland
), Gizem Gönültaş
(Beşiktaş A.Ş), Derya Arhan (Beşiktaş A.Ş), Ecem Cumert (Sv Alberweiler), Ebru Topçu
(Konak Belediye Spor), Dilan Ağgül (Fsv Gütersloh), Fatma Kara
(Hk/ Vikingur), Selin Dişli (Bayer
04 Leverkusen
)
Forvet: Melike Pekel (Fc Metz), Başak Gündoğdu
(Beşiktaş A.Ş.), Aycan Yanaç (Sv Frensdorf)
Futbol Gelişim Direktörü: Tolunay Kafkas
Teknik Direktör: Talat Tuncel
Milli Takım'ın maç programı ise şu şekilde:
30 Ağustos Cuma
20.00 Kosova - Türkiye
(Stadium Fadil Vokrri - Priştine
)
3 Eylül Salı
20.00 Hollanda - Türkiye (Abe Lenstra Stadion - Heerenveen