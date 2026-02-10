Kadın Cinayetlerine Tepki - Son Dakika
Kadın Cinayetlerine Tepki

10.02.2026 19:59
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, intihar eden katilin eylemlerini protesto etti.

(ANKARA) - Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, cezaevinden izinli çıkan hükümlünün annesini, kızını ve eşini öldürüp intihar etmesini Ankara'da protesto etti. Açıklamalarda infaz sistemine ve yargıya tepki gösterildi.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, Ankara'nın Keçiören ilçesinde cezaevinden 11 günlüğüne izinli çıkan bir hükümlünün annesini, kızını ve boşanma aşamasındaki eşini öldürüp intihar etmesini protesto etti. Yüksel Caddesi'nde bir araya gelen kadınlar, yaşanan olayı kınayarak adalet ve etkin infaz sistemi çağrısında bulundu.

Platform adına yapılan açıklamada, cezaların caydırıcılığını yitirdiği vurgulanarak, infaz sisteminin ciddi sorunlar barındırdığı belirtildi. Açıklamada, "Cezaların bir caydırıcılığı kalmamış durumda ve infaz sistemi gerçekten bozuk. Hiç kimse suç işlerken 'ben ceza alırım' diye düşünmüyor. Son dönemde işlenen cinayetlerin failleri, çoğunlukla yargı ve ceza sistemiyle daha önce temas etmiş kişilerden oluşuyor" denildi.

Faillerin devlet kayıtlarında tüm bilgilerinin bulunduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Bu kişiler kontrol edilemez, sürpriz insanlar değil. Bu cinayetler önlenebilir, kontrol edilebilir. Kadınların ölmesine sebep olan, iktidarın ve kurumlarının görev ihmalleridir." ifadeleri kullanıldı.

"Bu gevşek infaz düzeni daha kaç kadını toprağa verecek?"

Eyleme katılan CHP Kadın Kolları Ankara İl Başkanı Ayça Çağlar ise şunları söyledi:

"Sabrımız tükendi, artık yeter. Dün Keçiören'de yaşanan vahşet, sözün bittiği yer değildir. Öfkenin sokağa taştığı noktadır. Bir cani, bir anneyi, 8 yaşındaki bir sabiyi ve boşanma aşamasındaki eşi Beyzanur Uçan Cengiz'i katletti. Bu bir cinnet değil. Bu bir katliam da değil. Bu, göz göre göre yol verilen bir sistem cinayetidir."

Sorumlulara soruyoruz: Bir erkek, bir gecede bir aileyi; biri çocuk olmak üzere üç kadını katletti. Bu kan sizin elinizde.

Biz buraya hesap sormaya geldik. Suç dosyası kabarık, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan bir katil nasıl oluyor da elini kolunu sallayarak 'izinli' diye dışarı salınabiliyor? Devletin koruyamadığı Beyzanur'un kapısına bu katil kurşun yağdırırken bu ülkenin güvenlik bürokrasisi neredeydi? İki küçücük çocuğun gözleri önünde annelerinin katledilmesine yol açan bu gevşek infaz düzeni daha kaç kadını toprağa verecek? Sizin izinleriniz kadınları öldürüyor. Cezaevinden izinli çıkanların kadınları avlamasına izin verenler, İstanbul Sözleşmesi'ni bir gecede feshedenler, 6284'ü tartışmaya açanlar bu cinayetlerin suç ortağıdır."

Kaynak: ANKA

