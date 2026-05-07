Kadın dayanışması! Kızların fotoğrafını çeken sapığı böyle yakaladılar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kadın dayanışması! Kızların fotoğrafını çeken sapığı böyle yakaladılar

Haberin Videosunu İzleyin
Kadın dayanışması! Kızların fotoğrafını çeken sapığı böyle yakaladılar
07.05.2026 09:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Kadın dayanışması! Kızların fotoğrafını çeken sapığı böyle yakaladılar
Haber Videosu

Tokyo metrosunda genç kızların uygunsuz fotoğraflarını çektiği öne sürülen bir şahıs, durumu fark eden kadınlar tarafından kaçamadan yakalandı. Zanlının etrafını saran kadınlar, polis olay yerine gelene kadar şahsı bırakmadı. O anlar cep telefonu kameralarına yansırken, görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Kadınların birlikte hareket ederek zanlıyı engellemesi sosyal medyada takdir topladı.

Tokyo metrosunda genç kızların uygunsuz fotoğraflarını çektiği öne sürülen bir şahıs, durumu fark eden kadınlar tarafından köşeye sıkıştırıldı. Kaçmaya çalışan zanlıyı etrafını sararak engelleyen kadınlar, polis olay yerine gelene kadar şahsı bırakmadı.

KAÇMASINA İZİN VERMEDİLER

İddiaya göre metroda genç kızların gizlice fotoğraflarını çekmeye çalışan şahıs, kadın yolcular tarafından fark edildi. Kaçmaya çalışan zanlı, çevresini saran kadınlar tarafından durduruldu. Olay anında çevrede bulunan bazı yolcuların da kadınlara destek verdiği görüldü.

O ANLAR KAMERADA

Metro istasyonunda yaşananlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, kadınların zanlıyı polis gelene kadar bırakmaması dikkat çekti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Görüntüler sosyal medyada kısa sürede viral olurken çok sayıda kullanıcı kadınların müdahalesine destek verdi. Olay, taciz vakalarına karşı toplumsal öfkenin ve kadın dayanışmasının sembolü olarak yorumlandı.

Tokyo, Son Dakika

Son Dakika Tokyo Kadın dayanışması! Kızların fotoğrafını çeken sapığı böyle yakaladılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çirkinler’e operasyon 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi Çirkinler'e operasyon! 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi
Gaziantep’te fırtınaya yakalanan çobanın zor anları kamerada Gaziantep'te fırtınaya yakalanan çobanın zor anları kamerada
Adliyeye boşanma başvurusu yapmaya gelen eniştesini vurdu Adliyeye boşanma başvurusu yapmaya gelen eniştesini vurdu
Hastane kantininde nefes borusuna şeker kaçan 4 yaşındaki kız Heimlich manevrasıyla kurtarıldı Hastane kantininde nefes borusuna şeker kaçan 4 yaşındaki kız Heimlich manevrasıyla kurtarıldı
İran: ABD’nin 14 maddelik barış teklifini değerlendiriyoruz İran: ABD'nin 14 maddelik barış teklifini değerlendiriyoruz
Hakan Safi’den Aziz Yıldırım’ın birleşme çağrısına cevap Hakan Safi'den Aziz Yıldırım'ın birleşme çağrısına cevap
Aziz Yıldırım’ın adaylığı sonrası bomba Ali Koç gelişmesi Aziz Yıldırım'ın adaylığı sonrası bomba Ali Koç gelişmesi
İranlı hacılar Mekke’de güller ve pastalarla karşılandı İranlı hacılar Mekke'de güller ve pastalarla karşılandı
Mersin’de 2 kardeşin ölümünde ilk rapor Mersin'de 2 kardeşin ölümünde ilk rapor

10:23
İsimler bomba İşte Hakan Safi’nin teknik direktör adayları
İsimler bomba! İşte Hakan Safi'nin teknik direktör adayları
10:00
Aziz Yıldırım çıldırdı Tam 200 milyon euro ile geliyor
Aziz Yıldırım çıldırdı! Tam 200 milyon euro ile geliyor
09:56
Yetişkin içerik üreticisinin Beşiktaş ile kıyaslandığı paylaşıma verdiği yanıt olay oldu
Yetişkin içerik üreticisinin Beşiktaş ile kıyaslandığı paylaşıma verdiği yanıt olay oldu
09:40
Tıvorlu İsmail’in zor anları Üstünü başını parçaladılar
Tıvorlu İsmail'in zor anları! Üstünü başını parçaladılar
09:29
Aziz Yıldırım’dan bomba açıklamalar
Aziz Yıldırım'dan bomba açıklamalar
09:13
Mauro Icardi’ye özel veda
Mauro Icardi'ye özel veda
09:05
Barış Manço’nun sahne arkadaşı Hüseyin Cebeci evinde ölü bulundu
Barış Manço'nun sahne arkadaşı Hüseyin Cebeci evinde ölü bulundu
08:39
ABD’ye en yakın müttefikinden darbe Dev operasyonu durduran rest
ABD'ye en yakın müttefikinden darbe! Dev operasyonu durduran rest
08:28
İstanbul’da tepki çeken görüntü Genç kızı gizlice kayda aldı
İstanbul’da tepki çeken görüntü! Genç kızı gizlice kayda aldı
08:12
Suriye’de Hizbullah’a operasyon: Üst düzey isimlere suikast iddiası
Suriye'de Hizbullah'a operasyon: Üst düzey isimlere suikast iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2026 10:26:21. #7.13#
SON DAKİKA: Kadın dayanışması! Kızların fotoğrafını çeken sapığı böyle yakaladılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.