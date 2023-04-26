Karısını öldüren adam jandarmadan kaçarken dayısını da öldürdü - Son Dakika
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Karısını öldüren adam jandarmadan kaçarken dayısını da öldürdü

26.04.2023 19:01
Karısını öldüren adam jandarmadan kaçarken dayısını da öldürdü

Gaziantep'te Şıhlı Solmaz, eşi Sakine Solmaz'ı bıçakla boğazını keserek öldürdü. Jandarma ekiplerinin peşine düştüğü Şıhlı Solmaz, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde eşiyle ilişkisi olduğunu öne sürdüğü dayısı Güngör Yıldız'ı da tabancayla başından vurarak öldürdü. Kayıplara karışan Şıhlı Solmaz'ı yakalamak için güvenlik güçleri çalışma başlattı.

Dün gece saatlerinde 15 Temmuz Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre Şıhlı Solmaz (33), eşi Sakine Solmaz (28) ile dayısıyla ilişkisi olduğunu öne sürerek tartıştı. Tartışma sırasında Şıhlı Solmaz, eşi Sakine Solmaz'ın başını bıçakla kesip kaçtı.

DAYISINI DA VURARAK ÖLDÜRDÜ

Güvenlik güçlerinin yakalamak için peşine düştüğü Şıhlı Solmaz, bugün öğle saatlerinde Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine geldi. Şıhlı Solmaz, eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği dayısı Güngör Yıldız'ı (34) Narlı Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda tabancayla başından vurup kaçtı.

EKİPLER YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI

Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Pazarcık Devlet Hastanesi'ne götürülen Güngör Yıldız, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şıhlı Solmaz'ı yakalamak için jandarma ekipleri çalışma başlattı. Cinayetlerle ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Karısını öldüren adam jandarmadan kaçarken dayısını da öldürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karısını öldüren adam jandarmadan kaçarken dayısını da öldürdü - Son Dakika
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