Kadın Hakim Taburcu Oldu - Son Dakika
Kadın Hakim Taburcu Oldu

14.01.2026 18:17
Savcı tarafından vurulan hakim A.K. hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

İstanbul'da savcının silahla yaraladığı Bölge Adliye Mahkemesi'nde görevli kadın hakim, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ndeki (İstinaf) odasında, savcı M.Ç.K. tarafından silahla vurulması sonucu yaralanan 23. Ceza Dairesi'nde görevli üye kadın hakim A.K'nin (45), hastanedeki tedavisi tamamlandı.

Taburcu edilen hakim A.K'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ne olmuştu?

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi'nde görevli üye kadın hakim A.K, istinaftaki odasında tartışma yaşadığı Anadolu Adliyesi'nde görevli savcı M.Ç.K. tarafından silahla vurulmuştu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan hakimin, kasığından yaralandığı, hayati tehlikesinin bulunmadığı ve ameliyata alınacağı öğrenilmişti.

Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış, gözaltına alınan savcı M.Ç.K. ise işlemleri için Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine götürülmüştü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında yapılan çalışmada, şüpheli savcı ile hakimin geçmişte Anadolu Adliyesi'nde asliye ceza mahkemesinde birlikte görev yaptıkları öğrenilmişti.

Odasında hakime ateş eden şüphelinin bir kez daha ateş etmek istediği sırada odada bulunan Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü çaycı Y.K. tarafından engellendiği belirtilmişti.

Öte yandan, şüphelinin olay yerinde iki kez ateş açtığı, bir kurşunun duvara isabet ederek yan odadaki mahkeme başkanının koltuğuna geldiği, bu sırada o hakimin odada olmadığı öğrenilmişti.

Kaynak: AA

