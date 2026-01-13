Kadın İstihdamını Destekleyen Proje Tamamlandı

(ANKARA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi'ne ilişkin, "Aylık 510 avroya kadar mali destek ile 23 ay boyunca toplamda 15,2 milyon avro kaynak sağladık. 3 bin 90 anne, 3 bin 542 eğitimli bakıcı, 3 bin 90 çocuk projemizden faydalandı" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kadınların istihdam imkanlarını geliştirmek ve aile kurumumuzun sağlıklı bir şekilde devamını sağlamak için yenilikçi adımlarımızı sürdürüyoruz" ifadelerine yer verdi. Işıkhan'ın paylaşımı şöyle:

"Bu amaçla hayata geçirdiğimiz Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi (EDU-CARE II) başarıyla tamamlandı. Aylık 510 avroya kadar mali destek ile 23 ay boyunca toplamda 15,2 milyon avro kaynak sağladık. 3 bin 90 anne, 3 bin 542 eğitimli bakıcı, 3 bin 90 çocuk projemizden faydalandı."