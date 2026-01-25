Kadın Sutopu Takımı Avrupa Şampiyonası'na Katılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Kadın Sutopu Takımı Avrupa Şampiyonası'na Katılıyor

25.01.2026 09:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Kadın Sutopu Takımı, 16 ülkenin mücadele edeceği Avrupa Şampiyonası'na Portekiz'de başlayacak.

A Milli Kadın Sutopu Takımı, Portekiz'de yarın başlayacak Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Türkiye Sutopu Federasyonunun açıklamasına göre, Funchal kentindeki organizasyon 5 Şubat'ta sona erecek.

Ay-yıldızlı ekibin de yer aldığı turnuvada 16 ülke, 4 grupta mücadele verecek.

Türkiye, C Grubu'nda sırasıyla Sırbistan, Hırvatistan ve İtalya ile karşılaşacak.

Milli takımın maç programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

18.30 Sırbistan-Türkiye

27 Ocak Salı:

21.45 Türkiye-Hırvatistan

29 Ocak Perşembe:

12.00 İtalya-Türkiye

Kaynak: AA

Avrupa Şampiyonası, Portekiz, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kadın Sutopu Takımı Avrupa Şampiyonası'na Katılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kavgaları kanlı bitti, 71 yaşındaki ağabeyden kardeşine feci dayak Kavgaları kanlı bitti, 71 yaşındaki ağabeyden kardeşine feci dayak
Trabzonspor, zirve yarışından kopmadı Trabzonspor, zirve yarışından kopmadı
Fatih Tekke, Oulai iddialarına böyle yanıt verdi Fatih Tekke, Oulai iddialarına böyle yanıt verdi
Orta Doğu gerilimi havacılıkta kaosa yol açtı Orta Doğu gerilimi havacılıkta kaosa yol açtı
Balıkesir’de 5.1 büyüklüğünde deprem Balıkesir'de 5.1 büyüklüğünde deprem
ABD İranlıları sınır dışı etmeye hazırlanıyor ABD İranlıları sınır dışı etmeye hazırlanıyor

09:20
İstanbul’u ayağa kaldıran kesik baş cinayeti Şüpheliler yakalandı
İstanbul'u ayağa kaldıran kesik baş cinayeti! Şüpheliler yakalandı
09:06
Savaş çanları çalıyor Dev uçak gemisi bölgeye ulaştı, iptal haberleri art arda geldi
Savaş çanları çalıyor! Dev uçak gemisi bölgeye ulaştı, iptal haberleri art arda geldi
08:40
Bomba iddia: Hamaney yer altı sığınağında saklanıyor
Bomba iddia: Hamaney yer altı sığınağında saklanıyor
08:39
Yasemin Kay Allen, eski FBI ajanı ile sessiz sedasız evlendi
Yasemin Kay Allen, eski FBI ajanı ile sessiz sedasız evlendi
08:10
Yasak aşk cinayeti Kadının eşi ve oğlu da gözaltına alındı
Yasak aşk cinayeti! Kadının eşi ve oğlu da gözaltına alındı
07:59
Temu’dan gündem yaratacak Türkiye kararı Baskın sonrası satışlar kısıtlandı
Temu'dan gündem yaratacak Türkiye kararı! Baskın sonrası satışlar kısıtlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2026 09:48:47. #7.11#
SON DAKİKA: Kadın Sutopu Takımı Avrupa Şampiyonası'na Katılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.