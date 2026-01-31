Kadın Üreticilere Soğuk Süt Tankı Desteği - Son Dakika
Ekonomi

Kadın Üreticilere Soğuk Süt Tankı Desteği

Kadın Üreticilere Soğuk Süt Tankı Desteği
31.01.2026 12:18
Selendi'de 100 kadın süt üreticisine 200 litrelik soğuk süt tankı dağıtılacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı destekli Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında hayata geçirilen "Beyaz Güç Selendi'nin Süt Yolu" projesiyle, Selendi'de kırsalda üretim yapan 100 kadın süt üreticisine 200 litrelik soğuk süt tankı dağıtılacak.

Selendi'de "Beyaz Güç Selendi'nin Süt Yolu" adıyla hayata geçirilen proje kapsamında, kadın süt üreticilerine yönelik önemli bir destek sağlanacak. Selendi Kaymakamlığının katkıları, Selendi Süt Üreticileri Birliğinin desteğiyle hazırlanan proje, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları 2025 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Zafer Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmeye hak kazandı. Manisa genelinde desteklenen 3 projeden biri olan çalışma ile Selendi'nin kırsal mahallelerinde yaşayan, 5 ila 10 sağılır inek varlığına sahip ve süt üretimi yapan 100 kadın üreticiye kişi başı 200 litrelik soğuk süt tankı desteği verilecek. Proje ile hem süt kalitesinin artırılması hem de üreticilerin gelirlerinin yükseltilmesi hedefleniyor.

Selendi Süt Üreticileri Birliği Başkanı Muhammet Hadi Dilek, Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Kutlu Eser ile protokol imzaladıklarını belirterek, "Bu proje ile ilçemiz genelinde gelir getirici faaliyetlerin artırılmasını ve kırsaldan kente göçün azaltılmasını amaçlıyoruz. Kadın üreticilerimizin ürettikleri sütün değerinde satılmasını sağlayarak, ceplerine daha fazla gelir girmesini hedefliyoruz. 100 kadın üreticimize soğuk süt tankı desteği sağlayacağız" dedi.

Projenin, kadın istihdamına katkı sunmasının yanı sıra Selendi'de kırsal kalkınma ve sosyal gelişmeyi destekleyen önemli bir adım olduğu ifade edildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

