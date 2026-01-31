Kadın Voleybol Takımına Moral Kahvaltısı

Arabica Coffee House Kadınlar Voleybol Ligi 1. Lig'de mücadele eden Bodrum Belediyesi Bodrumspor Kadın Voleybol Takımı, kahvaltıda bir araya geldi.

Sipay Bodrum FK'nın eski başkanı, iş insanı Aşkın Demir ile Mavilu Luxury Hotel'in sahibi Yiğit Demir'in ev sahipliğinde düzenlenen kahvaltı etkinliğine katılan yöneticiler ve sporcular, VakıfBank maçı öncesinde moral depoladı.

Etkinlikte, Aşkın Demir ve Yiğit Demir, yöneticiler ve sporcularla sohbet ederek, fikstür ve sezon sonu hedefleri hakkında bilgi aldı.

Keyifli bir ortamda geçen etkinlik, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Etkinliğe, başantrenör Adnan Kıstak, yöneticiler Hadi Türk, Hatice Akpınar, Berdan Köroğlu ve Caner Tuna da katıldı.