Kadına Yönelik Şiddet Artıyor

29.01.2026 11:06
Samsun Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı, kadın cinayetlerinin arttığını vurguladı.

Mehmet Rebii ÖZDEMİR

(SAMSUN) - Samsun Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Hale Günaydın, kadınlara yönelik cinayetlerin ve şiddetin her geçen gün arttığını belirterek, "6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun etkin ve eksiksiz biçimde uygulanmalıdır. Yetersiz cezalarla failleri koruyan infaz düzenlemeleri gözden geçirilmelidir" dedi.

Günaydın, yaptığı açıklamada; İstanbul, İzmir ve Gaziantep'te kadına yönelik şiddet, vahşet ve cinayet vakaları ile yine karşı karşıya olunduğunu söyledi.

İstanbul'da Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova'nın bedeni parçalanarak çöp konteynerine atıldığını, İzmir'de Gözde Akbaba'nın eski sevgilisi tarafından sokak ortasında silahla katledildiğini, Gaziantep'te ise Sibel Külah'ın ise boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından hayati tehlikesi doğuracak şekilde kezzaplı saldırıya uğradığını anımsatan Günaydın, şöyle konuştu:

"Kadınlara yönelik şiddetin artması sistematik olarak ortada ve büyüyen bir problemken, şiddeti önleyecek politikalar geliştirilmesine yönelik vurgulamalarımızın, uyarılarımızın dikkate alınmamasına, sorunun ancak sistemli bir çaba ile ve devletin aktif fonksiyonu ile üstesinden gelinebileceği, geriletebileceği gerçeğine karşı bir kez daha vurguluyoruz. Kadına yönelik şiddet sona ermiyor, artarak devam ediyor. Kadınların yaşam hakkı tüm bireyler için olduğu gibi kutsaldır, ihlal edilemez.

"Kadın cinayetlerine ve kadına şiddete karşı mücadelemiz devam edecek"

İstanbul Sözleşmesi'ne atfen, devletin bu mücadeleye yönelik pozitif yükümlülüklerinin eksiksiz yerine getirilmesi gerekir. 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun etkin ve eksiksiz biçimde uygulanmalıdır. Yetersiz cezalarla failleri koruyan infaz düzenlemeleri gözden geçirilmelidir. 6284 sayılı kanun kapsamında verilen koruma ve uzaklaştırma kararları derhal ve etkin biçimde uygulanmalı, şiddet riski bulunan dosyalarda önleyici tedbirlerin uygulanması dışında yenilenmesinde de hassasiyet gösterilmelidir. Kadın cinayetlerine ve kadına şiddete karşı mücadelemiz devam edecektir."

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Şiddet, Yerel, Suç, Son Dakika

