Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 3. hafta programı

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 3. hafta yarın oynanacak iki karşılaşma ile başlayacak.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 3. hafta yarın oynanacak iki karşılaşma ile başlayacak. Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 3. hafta heyecanı yarın ve 11 Ekim'de oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılışında Elazığ İl Özel İdare ile Hatay BŞB ve OGM Ormanspor ile Adana Basketbol karşı karşıya gelecek. Hafta Fenerbahçe - Nesibe Aydın mücadelesi ile sona erecek. Haftanın programı ise şöyle: Yarın 14.00 Birevim Elazığ İl Özel İdare - Hatay BŞB 14.00 OGM Ormanspor - Adana Basketbol 11 Ekim Pazar 14.00 Botaş - Çankaya Üniversitesi 14.00 Samsun Canik Belediye - İzmit Belediyespor 15.00 Bellona Kayseri Basketbol - Galatasaray 15.15 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi - Beşiktaş 17.30 Fenerbahçe - Nesibe Aydın (İHA)

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