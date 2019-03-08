Son Dakika Haberleri: Kadınlar Günü Sergi ile Kutlandı

Kadınlar Günü Sergi ile Kutlandı

2 saat önce

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Belediye Kültür Merkezin'de, resim sergisi açıldı.

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8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Belediye Kültür Merkezin'de, resim sergisi açıldı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle resim sergisi açıldı. Resim sergisinin açılış kurdelesini, Belediye Kültür Merkezi Müdürü Abdullah Bakır ve kadınlar kesti. Ardından Belediye Kültür Merkezi Müdürü Abdullah Bakır, sergi açılışına gelen kadınlara karanfil ve çikolata dağıtarak kadınlar gününü kutladı. Belediye Kültür Merkezin'de açılan resim sergisinde 70 yakın kursiyerin kara kalem ve yağlı boya üzerine yapmış olduğu eserler sergilendi.

Belediye Kültür Merkezi Müdürü Abdullah Bakır, "Emekçi kadın dediğimiz zaman şunu anlarız. Çalışan ev hanımı kızlarımız çocuklarımız onlar bizim baş tacımız. Her kadın emekçidir. Neler çektikleri görüyoruz onlar doğuştan emekçidir. Kadınsız bir hayatta düşünemiyoruz. Sadece 8 Mart değil her gün kadınların günü. Bazı ülkeleri görüyoruz kadının K'sinden haberi yok. Kadını şiddet var, kadına terör var. Her gün kadınlar anılmalı ama bir gün adı olmalı. 8 Mart Dünya Kadınlar günü kutlu olsun"dedi. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 04:25 Kaynak: İHA

Abdullah Bakır, 8 Mart, Dünya Kadınlar Günü, Güncel
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