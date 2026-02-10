Kadınlara Yönelik Saldırılara Tepki

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün'ü kıyafeti üzerinden hedef alan sanal medya paylaşımıyla ilgili, "Bizler bu zehirli dili yalnızca reddetmekle kalmıyor; kadınları hedef alan; baskıyı, aşağılamayı ve ötekileştirmeyi siyasi üslup haline getiren faşizan zihniyeti en ağır biçimde lanetliyoruz. Ülkemizi karanlığa sürüklemek isteyen, 28 Şubat heveslisi bu pespaye zihniyet ve sahipleriyle hukuk ve demokrasi zemininde kararlılıkla mücadele edeceğimizin bilinmesini istiyoruz" dedi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, parti genel merkezinde, sanal medyada kıyafeti üzerinden hedef alınan Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün ile bir araya geldi. Kadın Kolları Başkanı Ercan, görüşmenin ardından Belediye Başkanı Akgün ve şalvar giyinip beyaz başörtüsü örtünen Mihalgazili kadınlarla birlikte basın toplantısı düzenledi.

'HEDEF ALINAN, KİMLİĞİNİ GURURLA TAŞIYAN KADINLARDIR'

Ercan, söz konusu sanal medya paylaşımına ilişkin, "Bu çirkin ifadeler, kadınların onuruna ve Sayın Zeynep Güneş'i oylarıyla o makama getiren milletimizin iradesine yönelmiş açık bir saygısızlıktır. Bizler bu zehirli dili yalnızca reddetmekle kalmıyor; kadınları hedef alan; baskıyı, aşağılamayı ve ötekileştirmeyi siyasi üslup haline getiren faşizan zihniyeti en ağır biçimde lanetliyoruz. Ülkemizi karanlığa sürüklemek isteyen, 28 Şubat heveslisi bu pespaye zihniyet ve sahipleriyle hukuk ve demokrasi zemininde kararlılıkla mücadele edeceğimizin bilinmesini istiyoruz. Milletimizden aldığı yetkiyle ilçesine, şehrine ve ülkesine hizmet eden bir kadını, sırf kıyafet tercihi üzerinden tahkir etmek, faşizmin en alasıdır. Bu hadsizliğin adı, düpedüz kadına yönelik zihinsel şiddettir. Amacı da kadını susturmak, kadını görünmez kılmak, daha önce yıllarca yapıldığı gibi milletimizin bizatihi kendisini kamusal alandan dışlamaktır. Burada hedef alınan, yalnızca kadın bir belediye başkanı ve onun kıyafet tercihi değildir; milli ve manevi değerlerimizin özü ve merkezidir. Hedef alınan; bu toprakların irfanıyla yoğrulmuş, inancını, kültürünü ve kimliğini gururla taşıyan kadınların ta kendisidir" dedi.

'KADINLARA YÖNELİK SALDIRGANLIKLARINA MÜSAMAHA GÖSTERMEYECEĞİZ'

Ercan, işgal günlerinde bu toprakların ruhunu hedef alanlarla aynı bataklıktan beslenenlerin bugün de Anadolu'ya, Anadolu'nun değerlerine ve millet iradesine bitmek bilmez bir husumet içinde olduğunu kaydederek, "Biz kadınlar, bu dili çok iyi tanıyoruz. AK Parti iktidarları öncesinde, kadınlar olarak, biz bunu yıllarca yaşadık. 'Şu kıyafetle okuyamazsın', 'Bu başörtüsüyle çalışamazsın', 'Sen bu makama yakışmazsın' denilerek, kapılar yüzümüze kapatıldı. Üniversite kapılarında ikna odalarıyla karşılandık. Kadınlar mesleğiyle inancı, okuluyla kıyafeti arasında bir tercih yapmaya zorlandı. Türkiye, bu karanlık dönemleri geride bırakmıştır. AK Parti ve Cumhur İttifakı var oldukça, güçlü oldukça, kimse baskı dolu o günleri bir daha geri getirmeyecektir. Milletimiz de yasaklardan beslenen bu kibirli zihniyete geçit vermeyecektir. Yapay zekadan uzay teknolojilerine, yeşil enerjiden dijital dönüşüme kadar insanlığın geleceğinin konuşulduğu, kadınların yönetim ve karar alma mekanizmalarında daha fazla yer almasının tartışıldığı bu dönemde hala kadınların kıyafetiyle uğraşanlara, AK Parti Kadın Kolları olarak buradan açıkça şunları söylüyoruz; kadınları hedef tahtasına koyanlara, kamusal alanı sadece kendilerine ait sananlara, makbul görmedikleri kadın yöneticiyi tahkir etmeyi kendilerine hak görenlere asla boyun eğmeyeceğiz. Yıllardır 'kadın hakları' maskesi altında siyaset yapan, her fırsatta kadınların özgürlüğünden dem vuran bu zihniyetin, kendilerinden olmayan, kendi ideolojik kalıplarına sığmayan kadınlara yönelik saldırganlıklarına asla müsamaha göstermeyeceğiz" diye konuştu.