Kadıoğlu, Katar'da Eurofighter Toplantısında

(ANKARA) - Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Doha'da Eurofighter Typhoon uçakları tedarik sürecini görüşmek üzere Katar Hava Kuvvetleri Komutanı ev sahipliğinde Birleşik Krallık Hava Kuvvetleri ile düzenlenen üçlü toplantıya katıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu; resmi temaslarda bulunmak üzere Katar'a gitti. Ziyaret kapsamında; Doha/Katar'da Typhoon uçakları tedarik sürecini görüşmek üzere Katar Hava Kuvvetleri Komutanı ev sahipliğinde Birleşik Krallık Hava Kuvvetleri ile beraber üçlü toplantı icra edildi" bilgilerine yer verildi.